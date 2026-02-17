Az amerikai hadvezetés nagyágyúi is jelen lesznek Genfben az orosz–ukrán–amerikai tárgyaláson

Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember mellett Daniel Driscoll, a Pentagon államtitkára és Alexus Grynkewich, az amerikai fegyveres erők európai főparancsnoka is jelen lesznek a soron következő orosz–ukrán–amerikai tárgyaláson – írja az Izvesztyia orosz hírportál. A következő háromoldalú találkozóra a svájci Genfben kerítenek sort a felet, az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyaláson már a területi hovatartozás kérdésével is komolyabban foglalkozhatnak, áttörésre azonban az elemzők nem számítanak.

Az amerikai hadvezetés magas rangú tisztviselőinek várható megjelenését a CNN újságírója, Haley Britzky erősítette meg a Pentagon közleménye alapján.

„Driscoll és Alex Grinkevich tábornok Genfben tartózkodnak egy amerikai delegációval, hogy részt vegyenek az ukrajnai és orosz tárgyalásokon”

– írta Haley Britzky az X-en.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ugyanazon a napon közölte, hogy az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló tárgyalások Genfben két órán belül megkezdődnek, és két napig tartanak – február 17-től 18-ig. Az orosz delegációt Vladimir Medinsky orosz elnöki segéd vezeti – írja az Izvesztyia. Dmitrij Peszkov egyúttal arról is beszélt, Vlagymir Megyinszkij kultuszminiszter mellett – akinek a tárgyaláson való részvétele által közvetített üzenetről korábban már írtunk a hirado.hu oldalán – Genfbe utazott még Igor Kosztyukov, az orosz befektetési alap (RDIF) vezetője, Kirill Dmitrijev orosz elnöki főképviselő, valamint Mihail Galuzin külügyminiszter-helyettes más tisztviselőkkel együtt.

Ahogy erről korábban beszámoltunk a hirado.hu oldalán, újabb háromoldalú tárgyalások kezdődnek a svájci Genfben az amerikai, az ukrán és az orosz fél között. A megbeszélésen a háború lezárásának kulcskérdését, a területi rendezés ügyét tekintik át a felek. Ezidáig két alkalommal – január 23-án és február 4-én – találkoztak a felek Abu-Dzabiban.

Kiemelt kép: Daniel Driscoll amerikai hadseregért felelős miniszter (Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP)