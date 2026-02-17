Aggályai lettek a horvát miniszterelnöknek, hogy engedjenek-e olajat Magyarországnak – a minap Magyar Péterrel tárgyalt

Miközben a Tisza Párt sikeresnek nevezte a Magyar Péter vezette delegáció zágrábi tárgyalását, a horvát miniszterelnök már jóval visszafogottabban nyilatkozott Magyarország esetleges olajellátásáról. Andrej Plenkovic szerint a döntést az uniós és amerikai szankciók figyelembevételével kell mérlegelni.

A Tisza Párt tájékoztatása szerint sikeresen zajlott a Magyar Péter vezette küldöttség találkozója a horvát kormány képviselőivel. „Eredményes tárgyalást folytattunk Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és a horvát kormány több tagjával” – írja a Portfolio a párt közleménye alapján.

A megbeszéléseken több politikai és külpolitikai téma is napirendre került. Az ellenzéki párt beszámolója szerint egyeztettek a közelgő magyarországi választásokról, valamint érintették az orosz–ukrán háború lezárását célzó, nemzetközi garanciákkal biztosított tartós béke lehetőségét is.

Magyar Péter a jövőbeli magyar–horvát kapcsolatok alakulásáról kijelentette: amennyiben Magyarországon kormányváltás történik, ismét sor kerülhet a kétoldalú miniszterelnöki találkozóra, amelyet állítása szerint nyolc éve nem tartottak meg.

A tárgyalásokat követően azonban a horvát kormányfő már óvatosabban fogalmazott Magyarország olajellátásának kérdésében.

A Bloomberg beszámolója szerint Andrej Plenkovic azt nyilatkozta, hogy mérlegelik, engedélyezzék-e az orosz eredetű kőolaj importját horvát kikötőkön és vezetékeken keresztül. Hangsúlyozta: miközben létezik olyan kivétel, amely lehetővé teszi Magyarország számára az orosz nyersolaj vásárlását, az amerikai szankciós rendszer ezzel ellentétes irányba mutat, ezért a döntést körültekintően kell meghozni.

A Barátság kőolajvezetéken érkező olajszállítások január vége óta szünetelnek az Ukrajnát ért, energetikai infrastruktúrát érintő orosz támadások miatt. A Mol közlése szerint január 27. óta nem érkezett kőolaj Ukrajnán keresztül Magyarországra, ezért a vállalat stratégiai tartalékok felszabadítását kérte a kormánytól a finomítók működésének fenntartására.

A horvát állami vezetékhálózat-üzemeltető, a Janaf jelenleg is szállít nem orosz eredetű nyersolajat a Mol magyarországi és szlovákiai finomítóiba, ugyanakkor a kapacitásproblémák és magas költségek miatt szükséges az orosz olajvásárlás, ezt azonban a horvát cég visszautasította.

Plenkovic szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a horvát infrastruktúra képes kielégíteni a magyar importigényeket, és szerinte a magyar kivétel az orosz olajvásárlásra nem feltétlenül indokolt.

Közben az energiapolitika Budapesten is napirendre került: Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfői tárgyalásán szó esett a magyar mentességekről is, amelyek Rubio szerint az Egyesült Államok és Magyarország közötti jó politikai kapcsolatokat tükrözik.

Kiemelt kép forrása: Facebook