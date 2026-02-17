A csapadékosabb délelőttöt egy naposabb délután váltja kedden

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet – írja a HungaroMet.

Tájékoztatásuk szerint a kora délelőtti órákig a Dunántúlon és a középső tájakon még helyenként előfordulhat gyenge vegyes csapadék, néhol átmeneti ónos eső is. A déli óráktól már legfeljebb csak néhány zápor alakulhat ki. A szél északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, néhol megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 3 és 8 fok között valószínű.

Késő estére -2 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet. Nyugat felől egyre nagyobb csökken a felhőzet, illetve nagyobb területen ki is derül az ég, de keleten még felhős marad az idő, illetve az éjszaka második felében a Dunántúlon ismét befelhősödhetnek egyes vidékek. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél főként a Dunántúlon és a középső tájakon élénk maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és 0 fok között alakul, de a szeles tájakon helyenként fagypont felett maradhat a minimum.

A kiemelt kép illusztráció.