Vitályos Eszter: Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk a magyar nőket megerőszakoló migránsokat!

A magyar lányokat csoportosan megerőszakoló marokkói migránsokra 7 év börtönt kért a szicíliai ügyész. Sokan vagyunk, akik legszívesebben egy életre börtönbe küldenénk őket! – írta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán hétfőn.

Vitályos Eszter hozzátette, Németországban csak tavaly 2200 nőt erőszakoltak meg a pályaudvarokon. Norvégiában már minden ötödik nőt megerőszakoltak. Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Svédországban, Ausztriában és minden bevándorlóországban meredeken nő a nők és kiskorúak elleni erőszakos esetek száma – figyelmeztetett. „A bevándorláspárti kormányok a migránsokkal együtt rászabadították az erőszakot a nőkre, a saját polgáraikra! Visszafordíthatatlan kárt okoztak" – fogalmazott a kormányszóvivő. „Brüsszel idén júliustól Magyarországra is rá akarja kényszeríteni a migránsok betelepítését – az erről szóló rendeletet már kihirdették. Amíg nemzeti kormány van, ezt nem fogjuk hagyni, a Tisza azonban ez ügyben sem tudna NEM-et mondani Brüsszelnek! Magyar Péter a bevándorláspárti brüsszeli elit bábja. Elég egy rossz döntés, és velünk is megtörténhet! Ne hagyjuk!" – írta Vitályos Eszter.