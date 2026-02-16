Műsorújság
Videó: Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa – Ukrajna Hőse címet adnának neki

Szerző: hirado.hu
2026.02.16. 08:00

Szerző: hirado.hu
Dnyipróban egy idős férfi feszítővassal védett meg egy fiatalembert a sorozóiroda (TCK) munkatársaitól, amiért a közösségi médiában többen azt javasolják, hogy kapja meg az Ukrajna Hőse címet.

A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottai az utcán próbálták mozgósítani a fiatal férfit, akinek segítségére egy idős ember sietett. A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva.

„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.

A történtekről készült felvétel felkerült az internetre, és azóta ukrán felhasználók tömegesen követelik, hogy a feszítővassal fellépő idős férfit tüntessék ki az Ukrajna Hőse címmel.

„Sokan azt is javasolják, hogy pénzjutalmat kapjon, valamint legalább egy plusz szabadnapot. A közösségi médiában már becenevet is adtak neki: Deadpool”

– közölte az UNIAN hírügynökség.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Ukrán 65. gépesített dandár/Andrij Andrijenko)

