Városi közelharcot gyakorolnak a britek az oroszok ellen – ukrán „gyakorló” települést építettek hozzá

A csapatok városi hadviselés kihívásaira gyakorolnak a Copehill Down nevű létesítményben, amely a brit védelmi minisztérium egyedülálló kiképzőközpontja a Wiltshire megyében található Salisbury Plain területén. A helyszínt még 1987-ben építették, eredetileg egy bajorországi német falut mintázva, majd az évek során folyamatosan bővítették.

A Platoon 24/7: Preparing for War című műsor legújabb epizódja részletes betekintést nyújtott a közelharcra specializált kiképzőközpont működésébe. A The Rifles katonái azt a feladatot kapták, hogy győzzenek le egy, a létesítmény három épületében megbúvó ellenséges erőt. A kiképzőhelyet úgy alakították ki, hogy egy lebombázott város képét idézze – írja a Daily Mail.

A műsorban azt is bemutatták, hogyan tanulják meg közvetlen közelről semlegesíteni a célpontokat a „Sword Lane” elnevezésű kiképzés során. Ennek célja a fizikai és mentális állóképesség tesztelése, valamint az úgynevezett „kontrollált agresszió” elsajátítása extrém kimerültség és alváshiány mellett.

Az újoncok hat hónapon át tartó, rendkívül kemény kiképzésen vesznek részt, miközben felkészítik őket egy esetleges kelet-európai frontszolgálatra.

Mike Lindgren százados, a D század parancsnoka a The Rifles 5. zászlóaljánál a dokumentumfilmben így fogalmazott:

„Egy Oroszországgal vívott háború katonák közötti harc lenne. Nagyjából ugyanolyan felszereléssel rendelkeznek, mint mi, hasonló kiképzéssel, bár eltérő módszerekkel. A harc végül potenciálisan olyan helyeken zajlana, amelyek némileg ehhez hasonlítanak.”

Hozzátette: „A háborúban talán nincs nagyobb kihívás a városi környezetnél, mert rendkívül zavaros, és a kommunikáció sem működik megfelelően. Az ellenség nem feltétlenül közvetlenül előtted van – lehet feletted, balra tőled, vagy akár a csatornarendszerben alattad.

Azt várjuk a lövészektől, hogy mutassák meg harci elszántságukat: bemenjenek egy sötét épületbe, ahol tudják, hogy ellenség vár rájuk, és nagyon közelről semlegesítsék őket.”

A gyakorlatról azt is elmondta: „Ez testközeli, közvetlen és személyes. A fiatal katonák számára rendkívül intenzív lesz.”

Keir Starmer brit miniszterelnök korábban ígéretet tett arra, hogy a háború befejezése után brit katonákat telepítenek Ukrajnába. Kijelentése szerint brit és francia erőket „katonai központokban” helyeznének el Ukrajnában egy esetleges tűzszünet után, békefenntartó feladatok keretében. Feladatuk az ukrán katonák kiképzése, valamint a fegyverkészletek védelme lenne, hogy elrettentsék Oroszországot a jövőbeli agressziótól.

