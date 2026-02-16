Varangynak nevezve, a titkosszolgálatokkal távolítaná el Orbán Viktort az ukrán elemző

Egy ukrán politikai elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, melyek szerint a Tisza Párt vezet a magyar kormánypártokkal szemben, így nem igazán lát esélyt arra, hogy az április 12-i országgyűlési választásokon Magyar Péterék legyőzzék a Fidesz–KDNP-t. Bogdan Popov szerint ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából. Az ukrán férfi Orbán Viktorra utalva azt mondta: „valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén.”

Közben megérkezett a hidegzuhany Magyar Péter számára: már Ukrajnában is kinevetik a Tisza Pártot, ezért az ellenzék helyett inkább az ukrán hírszerzés segítségével próbálnák megbuktatni Orbán Viktort.

A Mandiner vett észre egy újabb Ukrajnából érkező videót, melyben egy ukrán politikai elemző beszélt arról, hogy a magyar kormányt egy ukrán hírszerzési művelettel kellene megbuktatni.

Bogdan Popov szerint ugyanis

nem valószínű, hogy a magyarországi ellenzék legyőzné a Fideszt és Orbán Viktort.

„Őszintén szólva az én előrejelzésem nem túl biztató, nem hiszek abban, hogy bármilyen ellenzéki erő győzni tudna Magyarországon” – fogalmazott.

Az elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amelyek Magyar Péter és a Tisza előnyét mutatják. Szerinte „a magukat Európa-pártinak, liberálisnak mondó pályázatvadász körök” felmérései megbízhatatlanok, és Orbán Viktor választói bázisának kemény magja rendkívül stabil, azt nagyon nehéz megingatni.

Az elemző szerint éppen ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából.

„Mi le tudnánk váltani akár az ukrán információs-pszichológiai különleges műveleti erőkkel”

– jelentette ki.

Az elemzése végére persze a már szinte megszokott személyeskedés sem maradhatott el:

„Valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén. Semmi baj, valahogy kezeljük majd” – mondta az ukrán elemző.

Ez a videó azt követően került ki a világhálóra, hogy mint ismert, korábban egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett ukrán neonáci őrnagy Magyarország megszállásával és Orbán Viktor levadászásával fenyegetőzött.

Többször is megfenyegették Magyarországot és Orbán Viktort az ukránok

Ahogyan arról az Index összefoglalójára hivatkozva múlt héten a hirado.hu is beszámolt, több ukrán közszereplő is rendkívül éles hangvételű nyilatkozatban bírálta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt.

Bohdan Cservak, Ukrajna Állami Televíziós és Rádiószolgáltatási Bizottságának első elnökhelyettese, az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) elnöke saját Facebook-oldalán közölt véleménycikkében egyebek között azt írta: „Az idők változnak, de a független Ukrajna, amely véres háborút vív Moszkvával, soha többé nem engedi meg, hogy Magyarország megalázza az ukránokat. Az elkövetett bűncselekményekért pedig a megtorlás elkerülhetetlenül bekövetkezik.”

Kapcsolódó tartalom Többször is megfenyegették Magyarországot és Orbán Viktort az ukránok Az elmúlt napokban több ukrán közszereplő is rendkívül éles hangvétellel nyilatkozott.

A kiemelt kép montázs. (Forrás: Mandiner)