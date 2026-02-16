Ukrajna az európai család része és fel kell venni az unióba – jelentette ki a Tisza pártcsaládjának a tagja, az Európai Parlament elnöke

Roberta Metsola az Európai Unió (EU) bővítésének felgyorsítását sürgette a Müncheni Biztonsági Konferencián. Az Európai Parlament (EP) elnöke egyértelműen Ukrajna csatlakozása mellett érvelt, amikor úgy fogalmazott, hogy a bővítés kérdésében szintet kell lépni, és ő egy olyan parlamentnek az elnöke, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot.

A Mandiner arról írt, hogy az EP elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy az uniós intézményekben széles politikai támogatás áll a bővítési folyamat mögött, és a kérdésben konkrét előrelépésre van szükség.

„A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot”

– mondta, majd hozzátette, hogy ez egy mindkét fél számára előnyös helyzet, nem jótékonykodásról van szó, szükségünk van Ukrajnára.

„Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen; és képesek vagyunk sokkal többet, sokkal de sokkal többet tenni”

– tette hozzá az EP elnöke a felvétel szerint.

A Mandiner emlékeztetett, hogy a konferencián jelen lévő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a felvételek tanúsága szerint láthatóan elégedetten hallgatta a felszólalást.

Kiemelt kép: Roberta Metsola, az EP elnöke (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Angelo Carconi)