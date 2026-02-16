Műsorújság
Sebesült kormorán kopogtatott csőrével egy brémai klinika ajtaján

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.16. 06:15

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Különleges páciens, egy kormorán kopogtatott csőrével vasárnap a brémai Links der Weser kórház sürgősségi osztályának ajtaján – közölte a német város tűzoltósága.

A sürgősségi osztály munkatársai segítségül a tűzoltóságot riasztották.

A zsákmányát merüléssel vadászó hosszú nyakú vízimadár csőrében egy hármas horgászhorog akadt be,

ami roppant veszélyes lehet, a fájdalom mellett fertőzést, sőt az állat éhenpusztulását is előidézheti. Az orvosoknak a tűzoltók közreműködésével azonban sikerült a horgot eltávolítani és a sebet megfelelően ellátni.

A egészségügyi ellátásban részesített kormoránt végül a klinika parkolójában engedték vissza a szabadba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shuitterstock) 

