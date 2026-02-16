Risztov Éva elköszön a Nemzeti Sportrádió hallgatóitól

A Nemzeti Sportrádió Sportreggel című műsorának február 16-i adásában váratlan fordulat szakította meg az élő adást. Az egyik műsorvezető, Risztov Éva telefonhívást kapott Bochkor Gábortól, aki közölte vele, ha él a lehetőséggel, a jövőben közösen vezethetik a nevével fémjelzett reggeli ébresztőshow-t. A műsorvezető régi álma teljesült a felkéréssel, így pályafutását márciustól már új csapatban folytatja.

Az utóbbi években rádiós műsorvezetőként is ismert olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva szakmai karrierje hamarosan új szakaszba léphet: a sportközpontú rádiós szerepkör után egy szélesebb tematikájú, szórakoztató reggeli műsor stábjához csatlakozik. A váltás egy hosszabb távú karriercél megvalósulását jelenti számára, amelyben a sportolói múlt tapasztalatait a közéleti és magazinjellegű tartalmakkal ötvözheti. A Sportreggel hétfői élő adásában egy fontos telefonhívásra hivatkozva Risztov Éva elhagyta egy időre a stúdiót, ezután élőben kapcsolták be Bochkor Gábor műsorába, ahol fény derült a döntésre.

„Az a helyzet, hogy két év után egy picit megváltozik az életem. Március 2-tól egy másik székházba kell majd mennem reggel, Bochkor Gábor mellett dolgozok majd. Amikor az ember vágya valóra válhat, az nem mindennapi, erre kevesen mondanának nemet. Ez a lehetőség egy teljesen másik dimenzió lesz, kihívásokkal, egoharcokkal. Nyilván, már készülök rá”

– osztotta meg Risztov Éva a hívásból visszatérve a stúdióban. A rádiós hozzátette, mérhetetlenül hálás szakmai vezetőinek, Szöllősi Györgynek, Vobeczky Zoltánnak és Ballai Attilának, amiért esély adtak neki, hogy műsorvezetőként bizonyíthasson, az MTVA segítségéért, amiért felkarolta a Nemzeti Sportrádió ügyét, valamint minden jó emberért, akit a munkáján keresztül ismerhetett meg.

Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője elmondta, az „átigazolást” vezetői tárgyalások előzték meg, ő maga is áldását adta rá. Úgy fogalmazott, felemás érzései vannak, hiszen Risztov Éva hiánya fájó lesz a rádió számára, de kollégájuk személyes sikerének nagyon örül. Műsorvezetőtársa, Harsányi Levente útravalóként azt kívánta Risztov Évának, őrizze meg az egyéniségét, ne adja fel önmagát új munkahelyén.

A Nemzeti Sportrádió megköszöni Risztov Éva eddigi munkáját, amellyel hozzájárult a rádiócsatorna szakmai színvonalához és hallgatottságához. Felkészültsége, hitelessége és elkötelezett jelenléte meghatározó értéket képviselt a műsorban. Utoljára február 27-én hallhatja a Nemzeti Sportrádió közönsége Risztov Évát.

