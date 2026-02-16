Riasztó számok Németországból: több százezer fiatal szenved függőségben a közösségi médiától

A Németországban élő gyermekek és fiatalok több mint egynegyede túlzott mértékben használja a közösségi média felületeit – derült ki a DAK-Gesundheit német egészségbiztosító hétfőn közzétett jelentéséből.

A becslések szerint mintegy 350 ezer fiatal kóros mértékben használja a közösségi médiát, a veszélyeztetettekkel együtt pedig minden negyedik gyermeknél vagy fiatalnál túlzott használat mutatható ki.

A közösségi médiát kockázatos mértékben használók aránya a 2024 ősszel mért 21,1 százalékról 21,5 százalékra emelkedett 2025 őszére, az online videók kockázatos fogyasztása terén pedig az arány 13,4 százalékról 21,4 százalékra emelkedett.

A tanulmány szerint kóros használatról akkor beszélhetünk, ha a médiafogyasztás negatív következményekkel jár az élet más területein. Ezek közé tartozik az iskolából való késés, a osztályzatok romlása, alvászavar kialakulása és más olyan tünetek, amelyek az önkontroll elvesztésével járhatnak. A kockázatos használat kiterjedt, de még nem súlyos mértékű.

A tanulmány szerint a németországi gyermekek és fiatalok átlagosan 2,7 órát töltenek a közösségi médiával hétköznaponként és 3,3 órát a hétvégén. Bár az átlagos napi használati idő némileg csökkent, Andreas Storm, a DAK-Gesundheit elnöke riasztónak nevezte a fejleményeket.

„Most gyorsan kell cselekednünk, hogy megvédjük és megerősítsük gyermekeinket” – fogalmazott.

Storm rámutatott, hogy az életkori korlátozások önmagukban nem elegendők, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a médiatudatosságra való nevelésre.

A német kormánykoalíciót alkotó pártok már vizsgálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel korlátozni lehet a gyermekek közösségi médiához való hozzáférését.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)