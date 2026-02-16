Rezsiválság Európában: a német gázkészletek 2013 óta a legalacsonyabb szintre estek, a jég megbénította a cseppfolyósított gáz utánpótlást

A németországi gáztárolók készletei 2013 óta nem látott mélypontra estek, és továbbra is gyors ütemben csökkennek. Ennek oka nemcsak a hideg időjárás és a szélcsendes periódusok, hanem a cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának akadozása is. Az ország legnagyobb LNG-terminálja február eleje óta nem szállít gázt a nemzeti gázhálózatba. A jégtakaró miatt a gázszállító hajók nem tudnak kikötni, a segítségül küldött jégtörő pedig meghibásodott. Ennek következtében a német és más európai vállalatok több mint kétmilliárd köbméter gáztól estek el.

A Gas Infrastructure Europe adatai szerint a németországi föld alatti gáztárolókban lévő készletek 5,7 milliárd köbméterre csökkentek. Február közepén ez a legalacsonyabb szint 2013 óta.

A jelenlegi, napi több mint 100 millió köbméteres felhasználás mellett a készletek legfeljebb április közepéig elegendők, amikor Észak-Németországban általában véget ér a fűtési szezon

– írja az EADaily.

Az idei télen Németországban és Európa nagy részén hidegebb idő uralkodott, és gyakran fordultak elő szélcsendes időszakok, ami miatt növelni kellett a gázerőművek termelését. Februárban azonban már nem ez volt az egyetlen tényező. A Balti-tengeren található Mukran LNG terminál kifogyott a készletekből, és február 2. óta nem táplál gázt az ország szállítórendszerébe.

Ennek következtében az LNG-import több mint 40 százalékkal csökkent, napi 35 millió köbméterről mintegy 20 millió köbméterre. Két hét alatt a német és európai cégek pedig több mint 2 milliárd köbméter földgáztól estek el.

Nem ismert, mikor állhat helyre az LNG-ellátás a Rügen szigetén lévő terminálon, mivel a jég miatt a tankerhajók nem tudnak kikötni. A Minerva Amorgos nevű, mintegy 100 millió köbméter LNG-t szállító hajó például már több mint két hete várakozik a Mukran LNG közelében – mely korábban a Nord Stream 2 építésének logisztikai bázisa volt –, de nem sikerült eljuttatni a kikötőben álló visszagázosító egységhez.

A tanker megközelítésének biztosítására ugyan kiküldték a Neuwerk nevű jégtörőt Rostockból, mely a német hajózási hivatal legnagyobb szolgálatban álló, akár félméteres jégréteget is feltörni képes hajója, azonban meghibásodott.

„Ki gondolta volna a globális felmelegedés korszakában, hogy a tél közepén a Balti-tengeren komoly jégtakaró alakulhat ki? Ez abszurd. Úgy tűnik, Németország nem volt felkészülve a természet ilyen szeszélyére’”

– fogalmazott Aleksey Grivach, az orosz nemzeti energiabiztonsági alap (FNÉB) igazgatóhelyettese.

Kiemelt kép: A Höegh Esperanza tartályhajó Németország első cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas termináljának átadási ünnepségén a wilhelmshaveni kikötőben 2022. december 17-én (Fotó: MTI/EPA/DDP pool)