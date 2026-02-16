Reggel még derűsebb, délután téliesebb arcát mutatja az idő

Eleinte még kicsi a csapadék esélye, legfeljebb néhol fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás.

Délutántól viszont növekszik az ország délnyugati felén a csapadék esélye, egy kelet, délkelet felé vonuló csapadéktömb okoz havazást, illetve esőt, de emellett átmeneti vegyes halmazállapot is lehet.

Vékony, olvadozó (tapadó) hóréteg ezeken a tájakon összejöhet. A déli, délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +7 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb, délnyugaton enyhébb az idő.

Késő estére -3 és +2 fok közé hűl le a levegő. Északnyugat, nyugat felől átmenetileg egyre többfelé csökken a felhőzet, de párássá válik a levegő, nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződik. Elsősorban az ország délnyugati felén lehet számítani további havazásra, vegyes halmazállapotú csapadékra, illetve esőre, arrafelé vékony hóréteg kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.