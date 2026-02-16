Orbán Viktor: Nemet mondunk az ország kifosztására, a brüsszeli birodalomra, Ukrajna csatlakozására, a háborúra

Holnaptól nincs pardon, nincs kifogás, nincs megállás – fogalmazott a Fidesz–KDNP országos listájának hétfői bemutatásakor Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, aki hozzátette: széles szövetségben fogunk nyerni. Úgy fogalmazott: folytatjuk azt, amit elkezdtünk, amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is.

A kormányfő jelezte: a nemzeti kormányzás mögött 16 év alatt egy nagy és átfogó szövetség jött létre.

A mi listánkon itt vannak a nyugdíjasok és a fiatalok, a melósok, a gazdák és a professzorok, itt vannak a romák, itt vannak a vállalkozók, itt vannak a fideszesek, a KDNP-sek, itt van Lakitelek, a kisgazdák, a budapestiek és a falusiak

– mondta.

Olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni, és képes arra, hogy szilárd hátországa és támasza, sőt munkatársa legyen a nemzeti kormánynak – emelte ki Orbán Viktor.

„Ötvenöt nappal vagyunk a választás előtt, és azt hiszem, hogy mindent tudunk, amit az április 12-i döntéshez tudni kell. Minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható”

– jelentett ki a kormányfő, aki úgy folytatta: tudjuk, hogy mi mit akarunk – folyatta. „Az évértékelőn össze is foglaltam: dolgozzon, dolgozhasson ötmillió magyar, lehessen egymillió forintos átlagbér, lehessen saját otthona minden dolgozó fiatalnak, az édesanyák adómentességét teljesen építhessük ki, és a ciklus végén, az előttünk álló ciklus végére a 14. havi nyugdíjat is teljesen be tudjuk vezetni” – tette hozzá, majd számba vette, kik a Fidesz–KDNP, illetve az ellenzék barátai.

„A mi barátaink a nemzetközi béketábor tagjai, élükön az Egyesült Államokkal. Az ő barátaik az európai háborús párt vezetői, élükön a német kancellárral”

– mondta. Hozzátette, a német kancellár a hétvégén Münchenben nyíltan bevallotta, hogy kormánya az áprilisi választáson a Tisza Pártot támogatja, mert az ellenzéki párt fel fogja adni Magyarország vétójogát, ami a teljes német uralomhoz ma Európában elengedhetetlen. Úgy folytatta, azt is megmondták, addig kell folytatni a háborút, amíg Oroszország ki nem merül.

Orbán Viktor kijelentette, ez illúzió, semmi nem támasztja alá ezt az elméletet. Amit a németek és velük együtt az európaiak ma csinálnak, az „istenkísértés”, és a politikában ez óriási felelősség – fogalmazott. Ki az, aki elhiszi, hogy az oroszok hamarabb kimerülnek, mint Ukrajna? Álomvilág, illúzió és felelőtlenség – hangoztatta.

Orbán Viktor a Fidesz–KDNP politikai közösségét elszántnak, jókedvűnek, vidámnak, erősnek és derűsnek írta le. Mint mondta, látszik rajtuk az elszánt akarat.

„Az ő híveik bosszúvágyat és haragot gerjesztenek, sőt terjesztik és sugározzák” – mondta az ellenfeleikről, úgy folytatva, saját magukat adják: kielégítetlen ambíciók, korlátlan hatalomvágy, düh és harag mindenki iránt, aki szereti a hazáját, és nem hajlandó átadni „Magyarország kapu- és kasszakulcsát Brüsszelnek”.

Hozzátette, ezért vetemednek arra, hogy ismert bűnözőket gyűjtsenek hordába és uszítsák a fideszes gyűlésekre. Nem a jobbítás szándéka vezeti őket, hanem a gyűlölet.

Ötvenöt nap van hátra, eddig sem tétlenkedtünk, egyikünk sem lóbálta a lábát – jegyezte meg.

Holnaptól nekiindulunk, és bemasírozunk az április 12-i győzelembe

– zárta beszédét Orbán Viktor.

