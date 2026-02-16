Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, az USA nemzeti érdeke, hogy Magyarország sikeres legyen – jelentette ki Marco Rubio, az USA külügyminisztere

Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatót tartott a Karmelita kolostorban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A fejleményeket frissülő cikkünkben követhetik.

Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatója

Mint arról beszámoltunk, Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnap érkezett Magyarországra, és több fontos tárgyalást is folytat ittléte alatt vezető politikusokkal.

Ennek részeként az amerikai diplomácia vezetője hétfőn délelőtt Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott, amelyet követően közös sajtótájékoztatót is tartottak. A sajtótájékoztató – amelyet az M1 élőben közvetített – azzal kezdődött, hogy aláírtak egy megállapodást (mint arról korábban már írtunk, az amerikai tárcavezetővel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyeztetett egy nukleáris egyezségről).

Orbán Viktor azzal kezdte mondandóját, hogy „ez a hét is jól indul”. Elmondása szerint a mostani látogatásról még a novemberi washingtoni találkozón állapodtak meg Trumppal.

Emlékeztetett arra, hogy régóta nem voltak ennyire jók a magyar–amerikai kapcsolatok. „Talán az idősebb Bush elnök idején” volt hasonló viszony, és „azóta voltak jobb és rosszabb időszakok, de ilyen magasan, mint ahol most vagyunk, még sosem jártunk”

– jelentette ki a miniszterelnök, kiemelve a sok érkező beruházást, az Amerikába való vízummentes utazást, és azt, hogy Magyarországot is meghívták a Béketanácsba. Emellett az energetika területén is fontos megállapodásokat kötött a két ország – tette hozzá.

Elmondása szerint biztosította az amerikai külügyminisztert arról, hogy Magyarország továbbra is támogatja Trump ukrajnai béketörekvését, akármilyen konfliktusokkal is jár ez az Európai Unióban.

„Tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki az Egyesült Államok elnökének”

– mondta ezzel kapcsolatban a miniszterelnök, majd megjegyezte, hogy Magyarország továbbra is hajlandó helyszínt adni az ukrajnai békecsúcsnak.

Végül azzal zárta mondandóját: Magyarországnak továbbra is van egy nyílt meghívója Donald Trump irányába.

Marco Rubio szerint Donald Trump elhivatott Orbán Viktor sikere iránt

Az amerikai külügyminiszter arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt egy erős magyarországi vezetés jött létre, amely garantálta a beruházások védelmét, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sok beruházás érkezhetett Magyarországra.

„Fontos megérteni, hogy a kapcsolatok aranykorában élünk”

– fogalmazott az amerikai külügyminiszter, aki szerint Trump második ciklusában még szorosabb lett a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök kapcsolata.

„Trump elnök elhivatott az ön sikere iránt”

– jelentette ki Marco Rubio.

Majd arról beszélt: a novemberi látogatás eredménye volt, hogy az amerikai fél felfüggesztette a szankciók alkalmazását Magyarországgal szemben, és ez is jelezte, hogy az Egyesült Államok érdekelt Magyarország sikerében. Emellett köszönetet mondott azért, hogy Orbán Viktor milyen sokat tett a béke elérése érdekében, miközben mások kevésbé voltak elkötelezettek.

„Ez jelzi, hogy milyen erős a kapcsolat Trump elnök úr és Orbán miniszterelnök úr között”

– fogalmazott, majd a felszólalása végén köszönetet mondott a meghívásért és a tárgyalásokért.

Zelenszkij beszállt a magyar választási kampányba Orbán Viktor szerint

Az M1 kérdésére, hogy mit gondolnak Volodimir Zelenszkij „támadásairól”, Orbán Viktor azt mondta: „Az ukránok nyilvánvalóan beszálltak a magyar választási kampányba.” Hozzátette, ez érthető az ő szempontjukból, de az elsődleges szempont mégiscsak a magyar választópolgároké.

Szerinte két lehetőség valósulhat meg a választáson: az egyik az, hogy Ukrajnát az Európai Unión kívül tartják, a másik pedig az, ha „jön egy olyan kormány, amely azt akarja, vagy elfogadja legalább, hogy Ukrajna az Európai Uniónak tagja lesz”, és pénzt is hajlandó küldeni nekik.

„Ennek a választásnak aktív szereplője lesz az ukrán elnök és Ukrajna. És nekünk velük szemben is győznünk kell. Ez a realitás”

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „Ez egy választás, a választáson az emberek döntenek. (…) Nem fölháborodni kell, hanem tudomásul kell venni, hogy ez a választási kampány Magyarországon nemzetközi jelentőséggel rendelkezik.

Így kell választást nyerni. Nyertünk már mindenhogy, most így fogunk ”

– mondta végül.

Marco Rubio mindehhez azt fűzte hozzá: az Egyesült Államok volt az egyetlen szereplő, aki le tudta ültetni tárgyalni egymással az oroszokat és ukránokat, és a közeljövőben is lesz egy fontos találkozó Genfben. Mint mondta, senkire nem akarnak ráerőltetni semmit, csak segíteni szeretnének, mert azt gondolják, hogy ez egy rendkívül káros háború.

„Nem értem, hogy miért kritizálják emiatt sokan (Donald Trumpot). Általában a nemzetközi közösség ezt ünnepelni szokta, ha valaki megpróbál befejezni egy háborút”

– tette hozzá.

A CBS-nek arra a kérdésére, hogy Magyarországnak az Egyesült Államok mellett Kínával is jó kapcsolatait vannak, és miként lehet ezt értelmezni, Marco Rubio azt mondta: ők nem akarnak beleszólni abba, hogy ki kivel milyen viszonyban van, és példaként hozta fel, hogy az Egyesült Államoknak is fontos kapcsolatait vannak Kínával.

„Az elnök egy kiváló, szoros kapcsolatot ápol a miniszterelnökkel. És ennek kézzelfogható kedvezményei, következményei vannak” – tette hozzá Rubio, majd azt mondta:

„Nem tudom, mi lesz ennek az országnak a jövője. Szeretjük a magyarokat, viszont nem akarunk mindent aranyköntösben feltüntetni.”

Mindeközben bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy megmaradnak a jó kapcsolatok, és leszögezte, hogy a Magyarországnak adott szankciómentesség a miniszterelnök és az elnök kapcsolatán múlik.

Lesz-e békecsúcs?

Az Index kérdésére, hogy Donald Trump jön-e Magyarországra, Marco Rubio azt mondta:

annyit tud elmondani, hogy az elnök szívesen jönne, de nagyon sok „egyensúlyozással” jár együtt a programjának alakítása.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy lesz-e békecsúcs, Orbán Viktor azt válaszolta: most egyáltalán nem lehet hosszú távra tervezni a nemzetközi politikában. „Itt három-négy nap alatt történhetnek jelentős változások” – mondta, utalva ezzel arra, hogy a Trumppal való csütörtöki találkozó is csak két héttel ezelőtt lett eltervezve, és az őszi izraeli békefolyamatban is pár nappal a Sarm-es-Sejkben történt találkozó előtt hívták össze a nemzetközi csúcsot.

Végül – a Reuters kérdésére – szóba került az iráni válság kérdése, illetve újfent Magyarország kínai kapcsolatai is. Orbán Viktor elmondta: Magyarország a NATO tagja, ez az elsődleges igazodási pont, de mi nyílt lapokkal játszunk. „Ha nekünk bármi nem tetszik, akkor ezt elmondjuk, és ha az amerikaiaknak bármi nem tetszik, akkor elmondják” – fogalmazott, majd hozzátette:

„Amióta új elnök van, nincs egyetlen konfliktusos pont sem.”

A sajtótájékoztatót vissza lehet nézni a hirado.hu Facebook-oldalán is:

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Marco Rubio sajtótájékoztatója (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda)