Orbán Viktor: Amikor Zelenszkij elnök engem támad, valójában a magyar emberek döntését vonja kétségbe, akik nem kérnek Ukrajna uniós tagságából

„Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő ezt követően kifejtette, ez azonban csupán látszólag van így. „Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe.

A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta: Magyarország miniszterelnökeként kötelessége érvényt szereznie a magyar emberek döntésének. „És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem” – jelentette ki.

Orbán Viktor bejegyzése azután született, hogy az elmúlt napokban több ukrán közszereplő is rendkívül éles hangvételű nyilatkozatban bírálta Magyarországot és a miniszterelnököt. Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő például egy videóüzenetben a magyar kormány vezetőit „hitvány alakoknak” nevezte, Orbán Viktort pedig olyan sértő jelzőkkel illette, mint a „nyálkás”, és „közönséges senki”. Borisz Tisenhausen ukrán politikai elemző szerint pedig „Orbánnak inkább azon kellene aggódnia, hogy nem ő küld csapatokat Ukrajnába, hanem hogy Ukrajna ne küldjön csapatokat Magyarországra…”

Ami Volodimir Zelenszkijt illeti, az ukrán elnök február 14-én egy, a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki, szerinte Ukrajna egész Európát védi Oroszországgal szemben, emiatt is érdeke Európának Ukrajna további támogatása. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: „Még egy Viktor is azon gondolkodhat, hogyan növelje a hasát, és nem azon, hogyan növelje a hadseregét, hogy megakadályozza az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira”.

Az ukrán elnök szavaira Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésben reagált, és azt írta:

„Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Sokat segít majd a magyaroknak a tisztánlátásban. Valamit ugyanakkor félreértesz: a vita nem rólam és nem rólad szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. És ti ezért nem lehettek az Európai Unió tagjai”

– írta Orbán Viktor.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor hivatalos Facebook oldala