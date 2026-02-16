Orbán Balázs: Egységbe kell hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük

Történelmiek a mostani idők, ha nem kapunk észbe, ha elkésünk, rosszul döntünk, többé már nem lehet visszacsinálni, és akkor újra hosszú évtizedekre oda lesz a magyarok jövője. Egy feladatunk van, egységbe hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója az áprilisi országgyűlési választásra állított országos Fidesz–KDNP-lista bemutatásán Budapesten hétfőn.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: A mi politikai közösségünk az egyetlen, amely meg tudja akadályozni, hogy a Brüsszel–Kijev-tengely kifossza Magyarországot, amelyik ellene tud tartani a háborúnak, amelyik nem engedi Ukrajna uniós tagságát, nem engedi, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. „Mi vagyunk az egyetlenek, akik megvédik a rezsicsökkentést, családtámogatást, nyugdíjakat, és nem hagyjuk, hogy ukrán jólétet építsenek a magyarok pénzén. Ezért Brüsszel és Kijev számára létkérdés, hogy kormányváltást érjenek el Magyarországon. Olyan emberekre van szükség, akik minden kérést teljesítenek” – tette hozzá. Kapcsolódó tartalom Legalább hatmillió magyar választópolgárt ért el Orbán Viktor szombati évértékelője – közölte a Nézőpont Intézet Az eseményről megjelent 673 cikk közül 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez. Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)