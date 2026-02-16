Orbán Balázs: Egységbe kell hívni a magyarokat azért, hogy a szabadságot megőrizzük

Orbán Balázs úgy fogalmazott: A mi politikai közösségünk az egyetlen, amely meg tudja akadályozni, hogy a Brüsszel–Kijev-tengely kifossza Magyarországot, amelyik ellene tud tartani a háborúnak, amelyik nem engedi Ukrajna uniós tagságát, nem engedi, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába.
„Mi vagyunk az egyetlenek, akik megvédik a rezsicsökkentést, családtámogatást, nyugdíjakat, és nem hagyjuk, hogy ukrán jólétet építsenek a magyarok pénzén. Ezért Brüsszel és Kijev számára létkérdés, hogy kormányváltást érjenek el Magyarországon. Olyan emberekre van szükség, akik minden kérést teljesítenek”
– tette hozzá.
Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)