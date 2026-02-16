Nem engedélyezett összetevő miatt étrend-kiegészítő terméket hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék visszahívásának oka: nem engedélyezett összetevőt tartalmaz.
A hatóság kéri a fogyasztóktól, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
A kiemelt kép illusztráció.