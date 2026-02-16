Nem engedélyezett összetevő miatt étrend-kiegészítő terméket hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt (Juglans nigra) azonosítottak a Candida Support néven forgalmazott étrend-kiegészítő termékben. Az érintett terméket egy weboldalon keresztül értékesítették.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Megszüntette a termék értékesítését, valamint gondoskodott a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék visszahívásának oka: nem engedélyezett összetevőt tartalmaz.

A hatóság kéri a fogyasztóktól, hogy amennyiben a fenti megnevezésű termékből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

A kiemelt kép illusztráció.