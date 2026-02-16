Műhiba miatt öt évre tiltottak el foglalkozásától egy orvost

A Miskolci Járásbíróság öt évre eltiltotta foglalkozásától azt az orvost, aki olyan foglalkozási szabályokat szegett meg egy általa végzett beavatkozás során, ami a beteg halálához vezetett – közölte a Miskolci Törvényszék hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, a néhai sértett 2023 júliusában vérzéses panaszokkal kereste fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházat, de az osztályra történő felvétele ellenére néhány órával később saját felelősségére hazament. Mivel panaszai továbbra is fennálltak, a sértett két nappal később a vádlott gasztroenterológiai magánrendelésére ment, ahol a szakember egy orvosilag indokolt, invazív jellegű vizsgálat elvégzését javasolta.

A törvényszék közölte, a végrehajtott beavatkozás során komplikáció lépett fel, azonban a közreműködő orvos és a szakasszisztensek többszöri jelzése ellenére az orvos nem fejezte be, hanem tovább folytatta a vizsgálatot. Szakmai mulasztása a sértett állapotának romlásához vezetett, így őt mentővel kórházba szállították, ahol a műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenti az életét.

A bíróság a vádlottat az eltiltás mellett foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy év, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és egymillió forint pénzbüntetésre ítélte. Enyhítő körülményként értékelte a terhelt büntetlen előéletét és idős korát, míg súlyosító körülményként a többszörös foglalkozási szabályszegést.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője fellebbezett, így az nem jogerős.

A kiemelt kép illusztráció – Fotó: Shutterstock