Magyar Péter bábfigura, aki Ukrajna kapcsán sem tud nemet mondani Brüsszelnek – jelentette ki Menczer Tamás

„Magyar Péter egy fogott, irányított bábfigura, aki Webernek és von der Leyennek mindig ennyit mond: Jawohl!” – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán. Menczer Tamás világossá tette: az Európai Néppártban csak olyanok lehetnek, akik támogatják Ukrajnát, akiknek Ukrajna az első, és akik végrehajtják Weber parancsait, a Tisza Párt pedig ilyen.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán osztott meg egy videófelvételt, melyen Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője arról beszélt, hogy frakcióvezetőként személyesen – mint fogalmazott – zárta ki, „rúgta ki” Orbán Viktort az EPP-ből, „mert ami elég, az elég”.

Manfred Weber a videón azt is mondta, hogy szerinte a magyar miniszterelnök „messze áll a józan ész formájától, mert Ukrajna ellen kampányol”.

Menczer Tamás szerint ez egy világos beszéd Webertől.

A kormánypárti politikus a videóhoz mellékelt bejegyzésében emlékeztetett:

a Fidesz azért lépett ki a néppártból, mert Orbán Viktor nemet mond a háborúra, nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára is, a Tisza viszont belépett.

„A Néppártban csak olyanok lehetnek, akik támogatják Ukrajnát, akiknek Ukrajna az első, és akik végrehajtják Weber parancsait, a Tisza ilyen, a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek” – fogalmazott a kommunikációs igazgató.

„Magyar Péter egy fogott, irányított bábfigura, aki Webernek és von der Leyennek mindig ennyit mond: Jawohl!” – tette hozzá.

Brüsszeli út vagy magyar út? Válassz! A Fidesz a biztos választás

– zárta bejegyzését Menczer Tamás.

Varangynak nevezve, a titkosszolgálatokkal távolítaná el Orbán Viktort az ukrán elemző

A hirado.hu is beszámolt arról, egy ukrán politikai elemző nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, melyek szerint a Tisza Párt vezet a magyar kormánypártokkal szemben, így nem igazán lát esélyt arra, hogy az április 12-i országgyűlési választásokon Magyar Péterék legyőzzék a Fidesz–KDNP-t. Bogdan Popov szerint ezért Ukrajnának rendszerszintű munkát kellene végeznie a magyar miniszterelnök megbuktatásának céljából. Az ukrán férfi Orbán Viktorra utalva azt mondta: „valószínűleg tovább kell majd élnünk ezzel a varanggyal Magyarország élén.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)