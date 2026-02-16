Lengyel atomfegyver? Nawrocki: Fontolóra kellene venni

„Nagy támogatója vagyok Lengyelország nukleáris projekthez való csatlakozásának” – erről beszélt Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök a Polsat Newsnak adott interjújában. Hozzátette: nem tudja megmondani, Lengyelország megkezdi-e, és mikor kezdi meg a saját nukleáris fegyvereinek beszerzését – foglalta össze az elhangzottakat a businessinsider.com.pl.
„Oroszország bármire agresszívan reagálhat”
„Egy olyan ország vagyunk, amely közvetlenül egy fegyveres konfliktus (helyszínének) szélén áll, és tudjuk, hogyan viszonyul az agresszív, birodalmi szemléletű Orosz Föderáció Lengyelországhoz – tette hozzá Nawrocki.
Amikor Moszkva lehetséges reakciójáról kérdezték egy esetleges lengyel nukleáris programmal kapcsolatban, Nawrocki így válaszolt: „Oroszország bármire agresszívan reagálhat!”
Saját nukleáris potenciál
Az elnök azután beszélt az esetleges lengyel nukleáris fejlesztésről, hogy Friedrich Merz német kancellár a müncheni biztonsági konferencián kijelentette: tárgyalásokat folytat Franciaországgal egy lehetséges európai nukleáris védelemről.
Merz a Donald Trump második ciklusa körüli „zűrzavarra” hivatkozva transzatlanti kapcsolatok átszervezésére szólított fel. Nawrocki a Polsat Newsnak adott interjújában azt mondta, hogy
Lengyelországnak a saját nukleáris potenciál fejlesztése útját kell követnie,
miközben tiszteletben kell tartania az összes nemzetközi szabályozást.
Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok engedélyezné-e Lengyelországnak, hogy ebbe az irányba haladjon, mivel Varsó aláírója az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek, Nawrocki így válaszolt: „Nem tudom, de olyan irányba kell haladnunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elkezdjünk dolgozni.”
Varsó tavaly szerződést írt alá Franciaországgal, amely – ahogy a Brüsszel feltétlen hívének számító Donald Tusk miniszterelnök mondta – utat nyitna a francia nukleáris rakéták elleni lehetséges közös védelemnek.
A Bloomberg megjegyzi, hogy tavaly szeptemberben több mint 20 drón repült át lengyel területen azután, hogy orosz légicsapás érte a szomszédos Ukrajnát. Varsó bruttó hazai termékének közel 5 százalékát fordítja védelemre, és egyben Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz (SAFE) hitelprogramjának legnagyobb kedvezményezettje is.
Brüsszeli gigakölcsön
A SAFE-fel kapcsoltban Nawrocki úgy fogalmazott: túl korai lenne megmondani, hogy aláírja-e a SAFE-alapok felhasználását egyszerűsítő törvényjavaslatot Lengyelországban.
A hitelprogram célja „az uniós tagállamok védelmének megerősítése”. Összesen 150 milliárd euró támogatást nyújt – többek között alacsony kamatozású kölcsönök formájában –, elsősorban katonai felszerelések, különösen Európában gyártott eszközök vásárlására. Lengyelország a hitelprogram legnagyobb kedvezményezettje, a jóváhagyott finanszírozásának teljes összege 43,7 milliárd euró.
Csakhogy a konzervatív elnök meglehetősen bizalmatlan mind a programot, mind a baloldali lengyel kormány SAFE-fel kapcsolatos céljait illetően. Ezekre a fenntartásokra utal az elnöki hivatal közleménye is, melyet a lengyel nemzetbiztonsági tanács ülése után adtak ki. Az eseményre az elnöki palotában került sor. A tanácskozáson Nawrocki hangsúlyozta:
a SAFE nem valamiféle brüsszeli támogatás, hanem egy 43,7 milliárd eurós kölcsön.
Az elnök hozzátette, hogy ez hatalmas adósságot jelentene a lengyel államnak az elkövetkező években. „Ezért a lengyel népnek joga van tudni, hogy mi lesz a felmerült kötelezettség valódi költsége, és milyen feltételekkel fogják azt felajánlani” – fogalmazott.
Akik a hasznot lefölözik
Még ha a SAFE látszólag hitelmechanizmusra támaszkodik is, gyakorlatilag lehetetlen figyelmen kívül hagyni a közvetlen kockázatot, azaz a kifizetések tág értelemben vett
politikai feltételrendszerrel való kombinálásának kockázatát.
Márpedig a kifizetésekről és azok feltételeiről szóló végső döntés az Európai Bizottságé lesz – jegyezte meg az elnök.
Nawrocki felvetette a kiadások ellenőrzésével és átláthatóságával kapcsolatos kérdéseket is. Az elnök úgy értékelte, hogy ezzel összefüggésben „jogos lenne” nyilvánosságra hozni a kezdeményezés keretében megvalósítandó 139 projekt listáját.
A kormány nyilatkozataival összhangban a SAFE programból származó források akár 80 százalékát is a védelmi ipar számára fogják elkülöníteni. „Nyilvánvalóan ez az a cselekvési irány, amellyel teljesen egyetértek, de mindeddig nem nyújtottak be olyan dokumentumokat, amelyek hitelessé tennék ezeket a nyilatkozatokat” – mutatott rá az elnök, hozzátéve, hogy
a program kidolgozása különösen a nyugat-európai fegyveripar számára lenne előnyös.
Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel elnök a Maia Sandu moldovai államfővel közösen tartott sajtóértekezleten Varsóban 2026. január 26-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)