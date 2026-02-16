Lengyel atomfegyver? Nawrocki: Fontolóra kellene venni

Lengyelországnak fontolóra kellene vennie saját atomfegyverek fejlesztését a növekvő orosz fenyegetés miatt – nyilatkozta Karol Nawrocki. A lengyel elnök az Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz (SAFE) hitelprogramjáról úgy vélte: hatalmas adósságot jelentene a lengyel államnak, míg leginkább a nyugat-európai fegyvergyártók számára előnyös.

„Nagy támogatója vagyok Lengyelország nukleáris projekthez való csatlakozásának” – erről beszélt Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök a Polsat Newsnak adott interjújában. Hozzátette: nem tudja megmondani, Lengyelország megkezdi-e, és mikor kezdi meg a saját nukleáris fegyvereinek beszerzését – foglalta össze az elhangzottakat a businessinsider.com.pl.

„Oroszország bármire agresszívan reagálhat”

„Egy olyan ország vagyunk, amely közvetlenül egy fegyveres konfliktus (helyszínének) szélén áll, és tudjuk, hogyan viszonyul az agresszív, birodalmi szemléletű Orosz Föderáció Lengyelországhoz – tette hozzá Nawrocki.

Amikor Moszkva lehetséges reakciójáról kérdezték egy esetleges lengyel nukleáris programmal kapcsolatban, Nawrocki így válaszolt: „Oroszország bármire agresszívan reagálhat!”

Broń atomowa dla Polski Przy okazji trwających dyskusji na temat zakupu przez Polskę F15EX, które posiadają możliwość przenoszenia głowic z ładunkiem nuklearnym. Kwestia polskiej broni atomowej lub przechowywania ich nie jest nowy. Co kilka lat ta kwestia wraca na nowo.

1/18 pic.twitter.com/dgka3ougAW — Piotr Brzyski (@p_brzyski) September 9, 2023

Saját nukleáris potenciál

Az elnök azután beszélt az esetleges lengyel nukleáris fejlesztésről, hogy Friedrich Merz német kancellár a müncheni biztonsági konferencián kijelentette: tárgyalásokat folytat Franciaországgal egy lehetséges európai nukleáris védelemről.

Merz a Donald Trump második ciklusa körüli „zűrzavarra” hivatkozva transzatlanti kapcsolatok átszervezésére szólított fel. Nawrocki a Polsat Newsnak adott interjújában azt mondta, hogy

Lengyelországnak a saját nukleáris potenciál fejlesztése útját kell követnie,

miközben tiszteletben kell tartania az összes nemzetközi szabályozást.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok engedélyezné-e Lengyelországnak, hogy ebbe az irányba haladjon, mivel Varsó aláírója az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésnek, Nawrocki így válaszolt: „Nem tudom, de olyan irányba kell haladnunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elkezdjünk dolgozni.”

Varsó tavaly szerződést írt alá Franciaországgal, amely – ahogy a Brüsszel feltétlen hívének számító Donald Tusk miniszterelnök mondta – utat nyitna a francia nukleáris rakéták elleni lehetséges közös védelemnek.

A Bloomberg megjegyzi, hogy tavaly szeptemberben több mint 20 drón repült át lengyel területen azután, hogy orosz légicsapás érte a szomszédos Ukrajnát. Varsó bruttó hazai termékének közel 5 százalékát fordítja védelemre, és egyben Európai Biztonsági Cselekvési Eszköz (SAFE) hitelprogramjának legnagyobb kedvezményezettje is.

No w końcu ktoś to powiedział, nie jakieś tam biedne nuclear sharing, tylko nasza najpolsza BOMBA ATOMOWA ‼️🇵🇱 😄👍 pic.twitter.com/7R8QTrfJAZ — Krzysztof Duda 🇵🇱 ❤️⚔️💙 (@Krzysztof__Duda) February 15, 2026

Brüsszeli gigakölcsön

A SAFE-fel kapcsoltban Nawrocki úgy fogalmazott: túl korai lenne megmondani, hogy aláírja-e a SAFE-alapok felhasználását egyszerűsítő törvényjavaslatot Lengyelországban.

A hitelprogram célja „az uniós tagállamok védelmének megerősítése”. Összesen 150 milliárd euró támogatást nyújt – többek között alacsony kamatozású kölcsönök formájában –, elsősorban katonai felszerelések, különösen Európában gyártott eszközök vásárlására. Lengyelország a hitelprogram legnagyobb kedvezményezettje, a jóváhagyott finanszírozásának teljes összege 43,7 milliárd euró.

Csakhogy a konzervatív elnök meglehetősen bizalmatlan mind a programot, mind a baloldali lengyel kormány SAFE-fel kapcsolatos céljait illetően. Ezekre a fenntartásokra utal az elnöki hivatal közleménye is, melyet a lengyel nemzetbiztonsági tanács ülése után adtak ki. Az eseményre az elnöki palotában került sor. A tanácskozáson Nawrocki hangsúlyozta:

a SAFE nem valamiféle brüsszeli támogatás, hanem egy 43,7 milliárd eurós kölcsön.

Az elnök hozzátette, hogy ez hatalmas adósságot jelentene a lengyel államnak az elkövetkező években. „Ezért a lengyel népnek joga van tudni, hogy mi lesz a felmerült kötelezettség valódi költsége, és milyen feltételekkel fogják azt felajánlani” – fogalmazott.

Elity państwowe:

– budują przez 2-3 dekady cywilne reaktory atomowe i własne kompetencje techniczne, w tym wzbogacania uranu. Mając to, potrzebują 2-3 lata do budowy broni nuklearnej. Elity lokajskie:

– budują przez dekady zależność Polski od obcych państw, w każdym możliwym… pic.twitter.com/N0LwfGg1Gt — Marcin Kwaśniewski (@SekretarzXXL) March 15, 2025

Akik a hasznot lefölözik

Még ha a SAFE látszólag hitelmechanizmusra támaszkodik is, gyakorlatilag lehetetlen figyelmen kívül hagyni a közvetlen kockázatot, azaz a kifizetések tág értelemben vett

politikai feltételrendszerrel való kombinálásának kockázatát.

Márpedig a kifizetésekről és azok feltételeiről szóló végső döntés az Európai Bizottságé lesz – jegyezte meg az elnök.

Nawrocki felvetette a kiadások ellenőrzésével és átláthatóságával kapcsolatos kérdéseket is. Az elnök úgy értékelte, hogy ezzel összefüggésben „jogos lenne” nyilvánosságra hozni a kezdeményezés keretében megvalósítandó 139 projekt listáját.

A kormány nyilatkozataival összhangban a SAFE programból származó források akár 80 százalékát is a védelmi ipar számára fogják elkülöníteni. „Nyilvánvalóan ez az a cselekvési irány, amellyel teljesen egyetértek, de mindeddig nem nyújtottak be olyan dokumentumokat, amelyek hitelessé tennék ezeket a nyilatkozatokat” – mutatott rá az elnök, hozzátéve, hogy

a program kidolgozása különösen a nyugat-európai fegyveripar számára lenne előnyös.

Kiemelt kép: Karol Nawrocki lengyel elnök a Maia Sandu moldovai államfővel közösen tartott sajtóértekezleten Varsóban 2026. január 26-án (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)