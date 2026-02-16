Legalább hatmillió magyar választópolgárt ért el Orbán Viktor szombati évértékelője – közölte a Nézőpont Intézet

A Nézőpont Intézet kutatása szerint mintegy 5,9 millió magyar ember találkozott csak a hagyományos médiában az Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjéről szóló beszámolókkal. Az eseményről megjelent 673 cikk közül 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde,

mintegy 5,9 millió magyar ember találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal közölte hétfői politikai elemzésében a Nézőpont Intézet.

A közvélemény-kutató és elemző szervezet közlése szerint

a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka 395 híranyag közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.

Ez a rengeteg cikk érhette el potenciálisan a közel 6 millió választót, és ez a választáson várhatóan részt vevő polgárok számát is meghaladja – tudatták.

A Nézőpont Intézet az elemzésben felidézte, hogy Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz–KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt.

A beszéddel kapcsolatban megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről. A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez – közölte a kutató-elemző szervezet.

Orbán Viktor az évértékelőn: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat

Ahogyan arról a közmédia is nagy terjedelemben beszámolt, két hónappal az országgyűlési választások előtt a budapesti Várkert Bazárban tartotta huszonhetedik évértékelő beszédét szombaton Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő beszédében a politikai ellenfeleivel kapcsolatban egyebek között úgy fogalmazott: a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. Orbán Viktor szerint a DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a „brüsszeli birodalom” zászlaját, a Tisza Párt pedig egyenesen brüsszeli kreálmány.

A miniszterelnök közölte, „ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat.” Mint mondta, ez a koalíció abban gondolkodik, hogy majd mindenki megkapja, amit akart: a Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és „betolhatja” Ukrajnát az Európai Unióba.

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen „a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer”, és akkor „lőttek” a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde közben a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs)