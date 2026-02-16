Legalább hatmillió magyar választópolgárt ért el Orbán Viktor szombati évértékelője – közölte a Nézőpont Intézet

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde,
mintegy 5,9 millió magyar ember találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal közölte hétfői politikai elemzésében a Nézőpont Intézet.
A közvélemény-kutató és elemző szervezet közlése szerint
a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka 395 híranyag közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.
Ez a rengeteg cikk érhette el potenciálisan a közel 6 millió választót, és ez a választáson várhatóan részt vevő polgárok számát is meghaladja – tudatták.
A Nézőpont Intézet az elemzésben felidézte, hogy Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz–KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt.
A beszéddel kapcsolatban megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről. A 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez – közölte a kutató-elemző szervezet.
Orbán Viktor az évértékelőn: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat
Ahogyan arról a közmédia is nagy terjedelemben beszámolt, két hónappal az országgyűlési választások előtt a budapesti Várkert Bazárban tartotta huszonhetedik évértékelő beszédét szombaton Orbán Viktor miniszterelnök.
Kapcsolódó tartalom
A kormányfő beszédében a politikai ellenfeleivel kapcsolatban egyebek között úgy fogalmazott: a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. Orbán Viktor szerint a DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a „brüsszeli birodalom” zászlaját, a Tisza Párt pedig egyenesen brüsszeli kreálmány.
A miniszterelnök közölte, „ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat.” Mint mondta, ez a koalíció abban gondolkodik, hogy majd mindenki megkapja, amit akart: a Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és „betolhatja” Ukrajnát az Európai Unióba.
Orbán Viktor szerint a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen „a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer”, és akkor „lőttek” a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde közben a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs)