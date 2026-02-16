Leállították az ukránok a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, már a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítását kéri a Mol

A Mol csoport a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután – egy orosz támadás miatt szükségessé vált javítás elhúzódása miatt – 2026. január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül – írja a portál a Budapesti Értéktőzsde honlapjára hivatkozva. Az olajtársaság ott megjelent tájékoztatása szerint az intézkedésekkel a vállalatcsoport azt biztosítja, hogy a régió ellátásbiztonsága fennmaradjon.

Felhívták rá a figyelmet, hogy a kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolajellátását.

„A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omisalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol csoport finomítóiba”

– részletezik a Molnál.

Ha a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé

– húzzák alá.

Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását.

Kiemelt kép: A Barátság kõolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépõ vezetéke a fõelzáró csappal, elõtérben emléktábla – MTI Fotó: Máthé Zoltán