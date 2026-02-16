Kurtág 100 – ünnepi műsorokkal köszönti a közmédia a világhírű zeneszerzőt

Február 19-én tölti be 100. életévét Kurtág György, a kortárs zene világszerte elismert alkotója, a 2024-es Közmédia Év embere díjasa. A jeles évforduló alkalmából a közmédia több csatornája is különleges műsorokkal és hangversenyekkel tiszteleg a zeneszerző páratlan életműve előtt.

1926. február 19-én született, vagyis idén lesz száz esztendős Kurtág György, Wolf-díjas, valamint kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus, a Közmédia Év Embere 2024-es díjazottja. A jeles jubileumra a közmédia több csatornája is tematikus adásokkal készül.

A születésnap apropóján a február 16-án kezdődő héten a Bartók Rádió Muzsikáló című műsorfolyamában a Kurtág 100 programsorozathoz kapcsolódó interjúk hallhatók, amelyekben hazai és külföldi művészek szólalnak meg. Emellett az Ars nova című műsor három estén – február 19-én, 20-án és 23-án – 22 órától Kurtág György négykezes és kétzongorás átiratait tűzi műsorára a csatorna.

Az ünnepi programsorozat középpontjában egy nagyszabású születésnapi koncert áll, amelyet február 19-én este élőben közvetít a Bartók Rádió a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. A Kurtág 100 – Víkingur Ólafsson és a Danubia Zenekar hangversenye 19:35-kor kezdődik, és Kurtág György zenéjének bensőséges és monumentális arcát egyaránt megmutatja.

A koncert szólistája az izlandi zongoraművész, Víkingur Ólafsson, aki szoros művészi kapcsolatot ápol a magyar komponistával. A Danubia Zenekart Markus Stenz vezényli, aki korábban Kurtág Fin de partie (A játszma vége) című operájának ősbemutatóját is dirigálta a milánói Scalában. A hangversenyen a közönség az életmű fontos állomásain végighaladva ismerheti meg a szerző szenvedélyes, meglepetésekben gazdag zenei világát. A program a bensőséges pillanatoktól a Stele monumentális hangzásáig ível, Kurtág és Bach párbeszéde pedig izgalmas megvilágításba helyezi a 20–21. századi zenetörténet egyik meghatározó alakjának művészetét. A hangverseny televíziós felvételét az M5 kulturális csatorna is műsorára tűzi február 19-én 21 órától.

A születésnap estéjén az M5 már 19 órától műsorra tűzi A három Kurtág című, 2019-ben készült dokumentumfilmet. Az alkotás nemcsak Kurtág György páratlan életútját és művészi elhivatottságát tárja a néző elé, hanem betekintést nyújt a művészi és családi szimbiózis rendkívüli összetettségébe. A film három generáción keresztül mutatja be a Kurtág család művészi világát: a zeneszerző és felesége, Kurtág Márta több mint hét évtizedes alkotói és emberi szövetségét, fiuk, ifj. Kurtág György zeneszerzői pályáját, valamint unokájuk, Kurtág Judit videóművészi útkeresését.

Február 19-én az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsora is kapcsolódik a jeles ünnepnaphoz, beszélgetést láthatnak Kurtág György egykori tanítványával, Keller András hegedűművésszel, valamint megismerhetik a Kurtág 100 című dokumentumfilm producerének és rendezőjének gondolatait a születésnapos életműve kapcsán.

Az ünnepi megemlékezés február 21-én a Dunán folytatódik. A Hogy volt?! – Kurtág György 100 című adás 15:40-től idézi fel a zeneszerző pályájának televíziótörténeti pillanatait, személyes emlékeken és archív felvételeken keresztül, a hazai televíziózás több mint fél évszázadának tükrében.

Kiemelt kép forrása: MTVA