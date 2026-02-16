Kocsis Máté: Magyar Péter már nem tud hova hátrálni

Magyar Péter mindent megtesz, hogy elfedje a valódi arcát, de a saját szövetségesei buktatják le – közölte a kormánypárt országgyűlési frakciójának vezetője hétfőn az áprilisi parlamenti választás kapcsán.

Kocsis Máté az Igazság órája című online műsorban kifejtette, amit a Fidesz állít a Tisza Párt elnökéről, azt ő hisztérikusan tagadja; majd jön egy szövetségese – Zelenszkij ukrán elnök, a német kancellár, a liberális, európai elit bármelyik tagja -, és ugyanazt mondja róla, amit a Fidesz, Magyar Péter pedig már nem tud hova hátrálni. Példaként egy ukrán katonai vezető nyilatkozatát említette, aki arról beszélt, az ő érdekük az, hogy a Tisza nyerjen, mert akkor minden úgy történik, ahogy nekik jó, nem úgy, ahogy a magyaroknak.

Hozzátette:

Magyar Péter hazugságait a saját barátai szokták cáfolni. A frakcióvezető szerint ez új helyzet, korábban a Fidesz ilyen mértékű külső megerősítést még nem kapott országgyűlési választások előtt.

Magyar Péter kétarcúsága abból fakad, hogy ő nem tud mást mondani, mint amit azok kérnek, akik fizetik – szögezte le a politikus.

Kocsis Máté azt mondta, a Tisza Párt elnöke „simán a pofájába hazudik minden támogatójának, amikor az uniós pénzekről blöfföl”. Megemlítette, Magyar Péter azt ígéri, hogy hazahozza a Magyarországnak járó uniós forrásokat, miközben a határkerítés a helyén marad. A pénz jelentős részét azért nem kapja meg az ország, mert áll a kerítés – mutatott rá.

A frakcióvezető

a legnyilvánvalóbb és legpofátlanabb hazugságnak nevezte, hogy nyolc éve nem volt horvát-magyar miniszterelnöki megbeszélés, amikor az uniós csúcstalálkozókon havonta egyeztetnek a kormányfők.

Kocsis Máté tudatta, az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának vannak gazdasági célja is, azon túl, hogy Trump látogatását előkészítse. Nagy dolog lenne az amerikai elnök látogatása, nemcsak azért, mert egy választási kampányban súlyos üzenet, ha az Egyesült Államok vezetője Magyarországra látogat, hanem a béketörekvések miatt is – jegyezte meg.

Emlékeztetett: néhány hónappal ezelőtt az egyeztetések onnan indultak, hogy az orosz és az amerikai fél is elfogadhatónak tartaná Budapestet a béketárgyalások helyszínéül. Ha ez megvalósul, akkor „megint belevéstünk valamit a történelemkönyvekbe” – mondta.

A frakcióvezető arról, hogy a Barátság vezetéken Magyarország nem kap kőolajat, elmondta, kockázatos játékot játszanak az ukránok. Ukrajna áramellátásának 40 százalékát Magyarországról kapja

– hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva ugyanakkor: nem támogatná, ha a magyar kormány válaszlépéseket tenne, mert az végső sorban az ukrán emberekkel „babrálna ki”, nem a politikusaikkal.

Az ukrán politikai vezetők szeretnék, ha Magyarországon komoly gondok lennének. Ez részben beavatkozás a választásokba, részben pedig egy olyan kockázatos zsarolási játék, aminek ők is kárvallottjai lehetnek – jelentette ki.

Kocsis Máté leszögezte, Ukrajna minden eszközt be fog vetni azért, hogy az EU tagja lehessen. Ezek között megengedett, hogy energiakrízist okozzanak, ahogy az is, hogy beavatkoznak egy másik állam belügyeibe. Az ukrán titkosszolgálatok rendkívül aktívak ma Magyarországon, és tolják a Tisza szekerét – mondta.

Ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna győzött, ha a Fidesz nyer, Magyarország

– összegzett Kocsis Máté.

A frakcióvezető hangsúlyozta, nem szeretne látni Magyar Péter magánéletével kapcsolatos videókat, ami nem is tartozik senkire. Az egyetlen fontos kérdésnek azt tartja, hogy nem az ukránok zsarolják-e Magyar Pétert.

Kocsis Máté problémának nevezte, hogy egy olyan ember jelentkezik az ország vezetésére, aki mindig valamilyen zűrös, balhés helyzetbe keveredik.

Magyar Péter ahelyett, hogy felelős emberként sarkon fordulna, és nem menne be egy olyan házibuliba, ahol „kilószám mérik a kokaint”, ő bemegy és ott alszik – mutatott rá.

Megjegyezte, a külföldi titkosszolgálatokat nem szabad alábecsülni. Nekik Magyar Péter nemcsak azért kell, mert egy politikai táborba tartoznak, hanem azért is, mert „fogható”. Ha netán nem úgy döntene, ahogy az ukránok, a németek, a brüsszeliek akarják, lesz ellene anyag. Elé tudnak tolni egy papírt, és abban a pillanatban mindent úgy fog csinálni. Ez a valódi probléma vele – mondta.

Kocsis Máté úgy látja,

Magyar Péter zűrős balhéi miatt a DK-nak ugyanannyi esélye van arra, hogy bejut a parlamentbe, mint hogy nem.

Ugyanakkor személyesen arra számít, hogy lesz a kormányellenes szavazóknak egy olyan része, amely tősgyökeres baloldali, és bár elkapta a „tiszás hullám”, mégis csak sok neki, amit Magyar Péter csinál.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)