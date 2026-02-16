Kiskorú lányokat zsarolt, vádat emeltek a fiatalkorú fiúval szemben

A Budakörnyéki Járási Ügyészség minősített szexuális kényszerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy fiatalkorú fiúval szemben, aki pornográf tartalmú felvételeket zsarolt ki kiskorú lányoktól – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a szlovák fiú egy a fiatalok körében kedvelt közösségi alkalmazáson keresztül 18 éven aluli lányokkal vette fel a kapcsolatot azért, hogy tőlük pornográf képeket, videókat szerezzen.

Az egyik kislánytól, aki még tizenkét éves sem volt, bikinis és fehérneműs képeket kért, s miután a kiskorú sértett elküldte azokat, a fiú olyan felvételeket kért tőle, amelyeken meztelen. A lány nem teljesítette a vádlott kérését, mire a fiú azzal fenyegette meg, hogy ha nem küldi el a kért képeket, akkor az addig elküldötteket közzé teszi a közösségi oldalon.

A kislány megijedt, és szólt a szüleinek, akik a rendőrséghez fordultak.

A fiatalkorú másik két lányt is felkeresett a közösségi oldalon, akik először önként küldtek magukról meztelen képeket a vádlott kérésére, de miután nem voltak hajlandóak több képet küldeni magukról, a fiú megfenyegette őket, hogy az addig átküldött felvételeket elküldi barátaiknak, ismerőseiknek. A lányok ettől megijedtek, és több hónapon keresztül engedelmeskedtek a zsarolónak, magukról több pornográf képet és videót küldtek neki.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút több rendbeli minősített szexuális kényszerítés bűntette mellett gyermekpornográfia bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni

– áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)