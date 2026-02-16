Ha Európa együtt cselekszik, félelmetes erő vagyunk – közösen érvel a korlátlan fegyverkezés mellett a brit és német vezérkari főnök

Oroszország fegyverkezésének a nyugati országokra jelentett veszélyéről jelentetett meg közös véleménycikket Carsten Breuer német és Richard Knighton brit vezérkari főnök hétfőn egy brit és egy német lapban.

Véleményük szerint Moszkva egyre inkább nyugat felé helyezi katonai orientációjának súlypontját. Az orosz hadsereget „olyan módon szervezik át, hogy azzal fokozódik a konfliktus kockázata a NATO-tagországokkal” – írta a két vezérkari főnök a Die Welt német és a The Guardian brit lapokban megjelent cikkben.

„Moszkva fegyverkezése, kombinálva azzal a hajlandóságával, hogy háborút folytasson kontinensünkön, ahogy azt fájdalmasan bizonyítja Ukrajna, fokozott kockázatot mutat, amely kollektív figyelemre int bennünket” – tették hozzá.

A szerzők a katonai készültség növelésén felül szorgalmazták az európai védelmi ipar kiterjesztését.

„Ukrajna mutatja, hogy az ipari bázis kulcsfontosságú egy nagyobb háború megvívásához és megnyeréséhez” – fejtették ki.

Hangsúlyozták egyben, hogy szerintük az újrafegyverkezés „nem háborús uszítás, hanem a nemzetek felelősségteljes cselekedete lakosságuk védelme és a béke megőrzése végett”. „Az erő elrettenti az agressziót. A gyengeség vonzza azt” – tették hozzá.

