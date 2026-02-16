1454. napjához érkezett az orosz-ukrán háború, Odesszát iráni drónokkal támadták az oroszok, miközben az ukránok egyre komolyabban számolnak a Donbasz teljes elveszítésével. A hirado.hu hírfolyama az orosz–ukrán háború eseményeiről.

Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa

A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottai az utcán próbálták mozgósítani egy fiatal férfit, akinek segítségére egy idős ember sietett. A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva.

„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.

В Дніпрі ТЦК хотіли мобілізувати хлопця і залили перцовкою пенсіонера, — місцеві ЗМІ. В цей час під’їхав інший дідусь на авто, і з ломом напав на ТЦК. Хлопець в результаті втік. В ТЦК ситуацію поки ніяк не коментували.#Мобілізація #Україна #новини pic.twitter.com/hU5iMgMsqI — Ukraine News (@RadarUkraine) February 13, 2026

A Zaporizzsjai régió elfoglalt részén áramszünet volt

Az áramszünet Melitopol, Energodar és az Azov régió egyes részeit érintette – közölték az oroszok által kinevezett „hatóságok”, írta a Strana.

Vasárnap történt:

Tizenkét települést foglaltak el az oroszok Kelet-Ukrajnában

Iráni drónokkal támadtak az oroszok az éjszaka folyamán, Odessza lángokban áll

Különleges egységet hoztak létre az oroszok, így szállnak szembe az ukrán haditengerészeti drónokkal

Elmagyarázta az ukrán őrnagy, miért is tudnak hatékonyan előrenyomulni az oroszok

Az ukrán hadsereg még azzal számol, hogy megtarthatják a Donbaszt

