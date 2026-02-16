Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa
A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottai az utcán próbálták mozgósítani egy fiatal férfit, akinek segítségére egy idős ember sietett. A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva.
„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.
Kapcsolódó tartalom
A Zaporizzsjai régió elfoglalt részén áramszünet volt
Az áramszünet Melitopol, Energodar és az Azov régió egyes részeit érintette – közölték az oroszok által kinevezett „hatóságok”, írta a Strana.
Vasárnap történt:
- Tizenkét települést foglaltak el az oroszok Kelet-Ukrajnában
- Iráni drónokkal támadtak az oroszok az éjszaka folyamán, Odessza lángokban áll
- Különleges egységet hoztak létre az oroszok, így szállnak szembe az ukrán haditengerészeti drónokkal
- Elmagyarázta az ukrán őrnagy, miért is tudnak hatékonyan előrenyomulni az oroszok
- Az ukrán hadsereg még azzal számol, hogy megtarthatják a Donbaszt
Kövesse nálunk az orosz–ukrán háború fejleményeit, az előző napról származó beszámolóinkat megtalálhatja a hirado.hu oldalán.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció.