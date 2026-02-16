Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa

Szerző: hirado.hu
2026.02.16. 08:03

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
1454. napjához érkezett az orosz-ukrán háború, Odesszát iráni drónokkal támadták az oroszok, miközben az ukránok egyre komolyabban számolnak a Donbasz teljes elveszítésével. A hirado.hu hírfolyama az orosz–ukrán háború eseményeiről.

Feszítővassal kergette el a kényszersorozókat egy ukrán nagypapa

A Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ (TCK) alkalmazottai az utcán próbálták mozgósítani egy fiatal férfit, akinek segítségére egy idős ember sietett. A közbelépő férfit azonban paprikaspray-vel ártalmatlanították – számolt be róla az EADaily a Trukha Telegram-csatornára hivatkozva.

„Ekkor egy másik idős férfi érkezett autóval, és feszítővassal rátámadt a toborzóközpont munkatársaira. A fiatal férfi végül el tudott menekülni. A TCK egyelőre nem kommentálta az esetet” – írja a Telegram-csatorna.

Kapcsolódó tartalom

A Zaporizzsjai régió elfoglalt részén áramszünet volt

Az áramszünet Melitopol, Energodar és az Azov régió egyes részeit érintette – közölték az oroszok által kinevezett „hatóságok”, írta a Strana.

Vasárnap történt:

  • Tizenkét települést foglaltak el az oroszok Kelet-Ukrajnában
  • Iráni drónokkal támadtak az oroszok az éjszaka folyamán, Odessza lángokban áll
  • Különleges egységet hoztak létre az oroszok, így szállnak szembe az ukrán haditengerészeti drónokkal
  • Elmagyarázta az ukrán őrnagy, miért is tudnak hatékonyan előrenyomulni az oroszok
  • Az ukrán hadsereg még azzal számol, hogy megtarthatják a Donbaszt

Kövesse nálunk az orosz–ukrán háború fejleményeit, az előző napról származó beszámolóinkat megtalálhatja a hirado.hu oldalán.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. 

áramszünetkényszersorozásorosz–ukrán háború

Ajánljuk még

VilágPont Járai Judittal

 