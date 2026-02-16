Elhunyt Robert Duvall, a Keresztapa-filmek legendás színésze

Kilencvenöt éves korában meghalt Robert Duvall többszörös Oscar-, Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész, aki pályafutása során nemcsak színészként, hanem rendezőként és producerként is maradandót alkotott. A hollywoodi legenda több évtizedes karrierje során számos ikonikus szereppel írta be magát a filmtörténelembe.

Robert Duvall 1931-ben született katonacsaládban, majd az ötvenes években a koreai háborúban szolgált. Színészi tanulmányait 1955-ben kezdte meg a New York-i Neighbourhood Playhouse-ban, ahol Dustin Hoffmannal és Gene Hackmannel is megismerkedett, barátságuk pedig egész pályája során megmaradt. Első filmszerepét 1962-ben kapta a Ne bántsátok a feketerigót! című alkotásban, amely azonnal ismertté tette a nevét. Ezt követően főként színházi feladatokat vállalt, mígnem 1969-ben találkozott Francis Ford Coppolával, ami fordulópontot jelentett karrierjében.

Coppola rendezésében készült A Keresztapa-filmek közül kettőben is szerepelt, ahol Tom Hagen consiglierét alakította, ezért Oscar-díjra jelölték. A közös munka később az Apokalipszis mostban folytatódott, amely újabb akadémiai jelölést hozott számára. 1979-től egyre hangsúlyosabb főszerepekben tűnt fel: A nagy Santiniben nyújtott alakításáért ismét jelölték, végül 1983-ban Az Úr kegyelméből című filmben nyújtott teljesítményéért elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat.

