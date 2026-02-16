Elérhetővé váltak az online rezsistop nyilatkozatok - jelentette be az MVM

Elérhetővé váltak az online rezsistop nyilatkozatok – közölte az MVM hétfőn az MTI-vel.

A rendkívül hideg időjárás miatt januárban többet kellett fűteni, a kormány a családok védelme érdekében rezsistopot vezetett be, amely egyszeri, 30 százalékos mennyiségi kedvezményt jelent minden lakossági ügyfélnek a fűtési célú földgáz- vagy villamosenergia-fogyasztásra – idézték fel a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvezményt gázra érvényesítő ügyfeleknek nincs teendőjük, nem szükséges nyilatkozniuk, számláikban a kedvezmény automatikusan megjelenik.

A villamos energiára a rezsistop az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a gázfogyasztás helyett az áramfogyasztására szeretné felhasználni a kedvezményt. Nyilatkozni 2026. április 30-ig szükséges, ennek hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik.

A villamos energia mennyiségi kedvezmény igénybevételéről nyilatkozni kizárólag az MVM által rendelkezésre bocsátott nyilatkozati űrlapon lehet, amelyek online verzióit már elérhetik az ügyfelek az MVM Next online ügyfélszolgálatán személyre szabottan, az MVM Next mobilappban a legfrissebb verzióra frissítést követően, személyre szabottan, valamint elektronikusan az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon – tájékoztattak.

Az MVM február végétől elektronikus és postai levélben is megküldi az ügyfeleinek az adataikkal részben előre kitöltött nyilatkozati űrlapot. Amennyiben az ügyfél nem az online megoldások közül választ, a benyújtás módjáról a nyilatkozatot tartalmazó levélben kapnak tájékoztatást.

Villamos energia mennyiségi kedvezményre azok az ügyfelek jogosultak, akiknek a felhasználási helyén nincs egyetemes földgázszolgáltatás, vagy van egyetemes földgázszolgáltatás, de nincs gázóra (tűzhelyátalány), vagy van egyetemes földgázszolgáltatás, de földgáz mennyiségi kedvezményt nem kívánnak igénybe venni.

A nyilatkozat nem módosítható, és nem vonható vissza, ez egyben azt is jelenti, hogy online kitöltést követően a levélben megkapott papír alapú nyilatkozattal az ügyfélnek nincsen teendője – írta közleményében az MVM.

