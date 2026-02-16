Egy drogfüggő neonáci, aki az európaiak pénzéből tette tönkre a hadseregét – reagált az orosz külügy Zelenszkij Orbán Viktort sértegető beszédére

Az ukrán elnök február 14-én egy, a Müncheni Biztonsági Konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki, szerinte Ukrajna egész Európát védi Oroszországgal szemben, emiatt is érdeke Európának Ukrajna további támogatása „Viktor inkább azon gondolkodhatna, hogyan növelje a hasát, és nem azon, miként építsen fel egy hadsereget, hogy megakadályozza az orosz harckocsik visszatérését Budapest utcáira” – mondta.

„És mindezt egy neonáci drogos mondja, aki az európaiaktól – köztük a magyaroktól – elvett pénzzel tette tönkre saját országának hadseregét”

– írta Zakharova Telegram-csatornáján.

Az ukrán elnök szavaira Orbán Viktor egy X-en közzétett bejegyzésben reagált: „Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Sokat segít majd a magyaroknak a tisztánlátásban. Valamit ugyanakkor félreértesz: a vita nem rólam és nem rólad szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. És ti ezért nem lehettek az Európai Unió tagjai” – írta.