Donald Trump esetleges budapesti útját is előkészítheti az amerikai külügyminiszter magyarországi látogatása

Donald Trump amerikai elnök esetleges budapesti útját is előkészítheti az Egyesült Államok külügyminiszterének magyarországi látogatása. Marco Rubio személyében ugyanis a Trump-adminisztráció legbefolyásosabb minisztere érkezett Budapestre.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a müncheni biztonsági konferenciát követően, majd egy pozsonyi egyeztetés után vasárnap megérkezett Budapestre Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere.

Az amerikai diplomácia vezetőjét Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, majd rendőri felvezetéssel és az amerikai delegáció különleges járműveivel indultak el a helyszínről.

Rubio látogatása a magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából is kiemelten fontos diplomáciai eseménynek számít.

Az amerikai külügyminiszter a magyar fővárosban Orbán Viktor mellett magas rangú tisztviselőkkel is tárgyal a kétoldalú és regionális együttműködés erősítéséről. A globális konfliktusok békés rendezése és az amerikai–magyar energiaügyi együttműködés, így például a Paks II beruházás is terítékre kerülhet.

A Magyar Nemzet az eseménnyel kapcsolatban arról írt, hogy szakértők szerint

az amerikai külügyminiszter látogatása során Donald Trump esetleges budapesti útját is előkészítheti.

A portál emlékeztet, hogy Donald Trump visszatérésével az amerikai–magyar kapcsolatok ismét megerősödtek. Orbán Viktor személyesen is nagyon jó viszonyt ápol az amerikai elnökkel, és a két ország kormánya között is erős partnerség alakult ki. A washingtoni csúcstalálkozón hosszú távú megállapodások születtek az energiabiztonság, a nukleáris technológia és a gazdasági együttműködés terén is. Az egyeztetések fontos részét képezték az ukrajnai háború békés lezárására vonatkozó megbeszélések is.

Donlad Trump és Orbán Viktor hasonló politikai értékrendet képviselnek,

mind a ketten békepárti vezetők, az ukrajnai háború tekintetében a vérrontás befejezését szorgalmazzák, fellépnek az illegális migráció ellen, és komoly intézkedéseket vezettek be hazájukban a kábítószer-kereskedelem visszaszorításának érdekében.

Donald Trump több ízben, illetve több fórumon is méltatta már nagy nyilvánosság előtt Orbán Viktor bevándorláspolitikáját

és azt is kijelentette, hogy az uniós vezetőknek több tisztelettel kellene viszonyulniuk Magyarországhoz.

Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én

Donald Trump már a 2022-es országgyűlési választások során is támogatta Orbán Viktort és most a 2026-os voksolás előtt is Orbán Viktor érdemeire hívja fel visszatérően a figyelmet.

„Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem.

Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének”

– méltatta az Egyesült Államok elnöke a magyar kormányfőt a közösségi oldalán.

„Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető” – ezt pedig az egyiptomi békekonferencián mondta az amerikai elnök Orbán Viktorról.

A cikk szerint Magyarország a békepárti álláspont következetes képviseletével világpolitikai szinten is egyre hangsúlyosabb szereplővé válik, ezt tükrözi Trump korábbi felvetése miszerint

Budapest adhatna otthont az ukrajnai háború békés lezárását célzó nemzetközi csúcstalálkozónak,

de az is hazánk erősödő nemzetközi szerepét mutatja, hogy Donald Trump meghívta Orbán Viktort alapító tagként a gázai Béketanácsba.

Marco Rubio személyében most a Trump-adminisztráció legbefolyásosabb minisztere érkezett Budapestre, aki amellett, hogy külügyminiszter az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója is.

Népszerűsége folyamatosan nőtt az elmúlt időszakban, elemzők szerint pedig JD Vance mellett Marco Rubiónak van a legnagyobb esélye arra, hogy Donald Trump utódja legyen.

Marco Rubio pályaíve

A Mandiner felidézte, hogy Marco Rubio 2015-ben tűnt fel először az amerikai politikában, mikor elindult a republikánus elnökjelöltségért. Florida állam szenátoraként a mérsékelt republikánus vonalhoz tartozott és akkoriban kemény összeütközésekbe került Trumppal, aki a „Kis Marco” gúnynevet adta neki. Marco Rubio az első Trump-adminisztráció alatt jó kapcsolatot épített az elnök legközelebbi szövetségeseivel, de nem lobbizott pozíciókért. 2024-ben már nem indult el az elnökjelöltségért Trumppal szemben, akinek győzelme után megkapta a külügyminiszteri tárcát.

Donald Trump amerikai elnök Doug Burgum belügyminiszterrel, Marco Rubio külügyminiszterrel és Pete Hegseth védelmi miniszterrel kabinetjének első ülésén a washingtoni Fehér Házban 2025. február 26-án

Trump a visszatérése után erősen a külpolitikai kérdésekre koncentrált, így Rubio szerepe is létfontosságúvá vált.

Az ukrajnai háború tekintetében Rubio eleinte még Ukrajna nagy mértékű támogatása mellett volt, majd egyre inkább a háború tárgyalásos befejezését támogatta. „Úgy gondolom, hogy az ukránok hihetetlenül bátrak és erősek voltak az Oroszország elleni küzdelmükben. De végső soron mi itt egy patthelyzetet finanszírozunk, és ennek véget kell vetni. Úgy gondolom, hogy a józan észnek kell érvényesülnie.

Nem kell Vlagyimir Putyin rajongójának lenni ahhoz, hogy a háború befejezését akarjuk”

– fogalmazott az amerikai külügyminiszter még 2024-ben.

Marco Rubio szenátori karrierjének az elején még támogatta, hogy az illegális bevándorlók amnesztiát kapjanak, majd ahogy csatlakozott Trump csapatához, markánsan változott a véleménye az illegális migrációval kapcsolatban, ahogy a magyar kormány intézkedéseit illetően is.

A második Trump-kormányzat jelentős változást hozott az amerikai-magyar kapcsolatokban.

„Marco Rubio külügyminiszter azért küldött ide, hogy biztosítsa, Amerika egységes, határozott, magabiztos hangon szólaljon meg Közép-Európában. Amióta megérkeztem, visszatértem a diplomácia hagyományos formájához, vagyis jelen vagyok és figyelek; megadom a tiszteletet, nem pedig ki­oktatok. Ez azt jelenti, hogy nem konfrontálódunk sajtótájékoztatók útján.

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatokban jelentős megújulásnak lehetünk tanúi, amely kölcsönös tiszteleten, közös értékeken és szívélyességen alapul, a lendület valódi, és a legmagasabb szintről indul”

– mondta még tavaly a Mandinernek nyilatkozó Robert Palladino, akit Rubio küldött a budapesti amerikai nagykövetség élére.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter érkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 2026. február 15-én. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta Marco Rubiót, aki február 16-án Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal a Karmelita kolostorban