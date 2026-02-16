Csúfolták, megalázták, ezért akarta megölni osztálytársait a borsodi iskolás

A Miskolci Törvényszék emberölés előkészületének bűntette miatt jogerősen 1 év 10 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a fiatalkorút, aki meg akarta ölni az őt gúnyoló osztálytársait.

Mint írták, a vádlott egy borsodi általános iskola tanulója volt, osztálytársai rendszeresen csúfolták, megalázták és ez lelkileg rendkívül megviselte őt. Két évvel ezelőtt a fiú egy késsel ment az intézménybe, hogy megtorolva osztálytársai viselkedését megölje őket.

Az egyik órán a fiú elővette a kést, amelynek pengéjét a nyelvén húzogatta, mire azt a tanár elvette tőle és átadta az igazgatónak. Az igazgató értesítette a terhelt édesanyját, aki elment a gyermekéért és hazavitte őt – olvasható a közleményben.

A diák a történtek miatt igazgatói felhívásra nem ment iskolába, ezért két nappal később online üzent az osztályfőnökének: az iskolába bevitt késsel az volt a szándéka, hogy osztálytársait megölje.

A következő napon olyan bejegyzést tett közé az interneten, hogy lakókörnyezetében mindenki fizetni fog, amiért ő szenvedett – írták.

A sajtóanyag szerint a fiú megírta a pedagógusnak azt is, hogy másnap bemegy az iskolába és valamennyi osztálytársát megöli. Emiatt a tanárnő értesítette az intézmény igazgatóját és feljelentést tettek a rendőrségen.

Közölték, az ítélethozatalkor a törvényszék súlyosító körülményként értékelte a vádlott kitartó szándékát tükröző magatartás-sorozatot, azt, hogy a fenyegetés célpontjában diákok álltak, továbbá azt is, hogy az eset az iskolában és a településen a köznyugalmat megzavarta. Enyhítő körülmény volt a fiú részbeni beismerő vallomása, őszinte megbánása, az őt ért előzményi iskolai abúzusok ténye, egészségi állapota és az elkövetés óta eltelt idő.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)