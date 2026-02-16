Csicskasors és nemzeti szuverenitás között kell választani – figyelmeztetett Kocsis Máté

Csicskasors vagy nemzeti szuverenitás: ez rajtatok áll – határozta meg a párt listás jelöltjeihez fordulva az áprilisi választás tétjét Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelölt-listájának bemutatásakor hétfőn Budapesten.

„Rajtatok áll, hogy a Magyar Péter nevű zűrös és balhés emberen keresztül a nemzetközi multik alakítanak-e kormányt, és adóemelésekkel visszaszedik-e a pénzüket a magyar családoktól, rajtatok áll, hogy Ukrajna az uniós tagságával belerángat-e bennünket a háborúba, oda kell-e adnunk a hadiraktáraink tartalmát és a magyarok pénzét, ahogy a német hadügyminiszter elvárja.

És az is rajtatok áll, hogy megóvjuk-e Magyarországot az illegális bevándorlás valamennyi terhétől” – fogalmazott.

Nem pozícióra keresünk embert, hanem feladatra – jelentette ki, a pártszövetséget Európa legerősebb politikai közösségeként említve, majd azt emelte ki, minden jelöltnek folyamatosan magas munkaminőséget kell mutatnia, megtalálva, miben a legjobb, és készenlétben kell állniuk azoknak is, akik nem befutó helyet kaptak.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)