Bolgár zárjegyes cigaretták kerültek elő egy kamionból az M1-es autópályán

Gyógyszerszállítmánnyal indult útnak a bolgár kamion, azonban az M1-es autópályán kiderült: nem minden volt a rakomány része abból, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei találtak – derül ki a hatóság közleményéből.

A járőrök a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszáról terelték le azt a gyógyszereket szállító teherautót, amely Bulgáriából indult és Belgiumba tartott. Az áruhoz tartozó okmányok látszólag rendben voltak; az egyenruhások azonban a raktérben szállított tételeket is átvizsgálták.

A felépítmény mélyén két nagy méretű kartondobozra figyeltek fel, amelyeket a legális rakomány közé próbáltak elrejteni. A dobozokból különféle bolgár zárjegyes cigaretták kerültek elő – Parliament, Karelia, Omé, Camel, Marlboro.

A 39 éves sofőr azt mondta, hogy a több mint 2,6 millió forint értékű cigaretta mind a sajátja, és azokat maga rejtette a rakomány közé.

A pénzügyőrök összesen 1000 doboz füstölnivalót foglaltak le, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sofőr biznisze végül súlyos veszteséggel zárult, közel 4 millió forint bírsággal kell számolnia

– áll a közleményben.

Az akcióról videófelvételt is közzétettek a pénzügyőrök, melyet alább tekinthetnek meg.

Kiemelt kép forrása: NAV