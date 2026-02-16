Bolgár zárjegyes cigaretták kerültek elő egy kamionból az M1-es autópályán

A járőrök a sztráda Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszáról terelték le azt a gyógyszereket szállító teherautót, amely Bulgáriából indult és Belgiumba tartott. Az áruhoz tartozó okmányok látszólag rendben voltak; az egyenruhások azonban a raktérben szállított tételeket is átvizsgálták.
A felépítmény mélyén két nagy méretű kartondobozra figyeltek fel, amelyeket a legális rakomány közé próbáltak elrejteni. A dobozokból különféle bolgár zárjegyes cigaretták kerültek elő – Parliament, Karelia, Omé, Camel, Marlboro.
A 39 éves sofőr azt mondta, hogy a több mint 2,6 millió forint értékű cigaretta mind a sajátja, és azokat maga rejtette a rakomány közé.
A pénzügyőrök összesen 1000 doboz füstölnivalót foglaltak le, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sofőr biznisze végül súlyos veszteséggel zárult, közel 4 millió forint bírsággal kell számolnia
– áll a közleményben.
Az akcióról videófelvételt is közzétettek a pénzügyőrök, melyet alább tekinthetnek meg.
Kiemelt kép forrása: NAV