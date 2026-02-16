Bíróság elé kell állnia a férfinak, aki ellopta az eltűntként keresett fiú telefonját

Bíróság elé állítják azt a férfit, aki január közepén az autóbuszon megtalálta és eltette a Budapesten eltűnt és azóta is keresett fiatalember mobiltelefonját. A jogszabályok szerint a férfi tette bűncselekmény, lopás vétsége. A férfi a telefonkészüléket az autóbusz vezetőjének nem adta le, és egyéb módon sem próbálta meg azt visszajuttatni a tulajdonosának.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség lopás vétsége miatt bíróság elé állítja azt a 30 éves férfit, aki eltett egy buszon talált mobiltelefont – közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn.

Az ügyészség honlapján elérhető közleményükben azt írták: a nyomozás adatai szerint a terhelt 2026. január 17-én, éjjel, Budapesten, a 907-es éjszakai buszjáraton utazott, ahol talált egy telefont.

A férfi rejtve megnézte, majd kikapcsolta, a készüléket az autóbusz vezetőjének nem adta le és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta.

A telefont egy, azóta is eltűntként keresett fiatal férfi hagyta el korábban a buszon.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő elkövetőt hétfőn a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával

– ismertették.

Az ellopott mobiltelefon tulajdonosa, vagyis a közleményben részletezett bűncselekmény sértettje az a 18 éves fiatalember, Egressy Mátyás, akinek a kérdéses napon a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről hazaindulva veszett nyoma és a rendőrség korábbi közleménye szerint a Dunában is keresik, de azóta sem találták meg.

A Fővárosi Főügyészség a hétfői közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a megtaláló köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni.

Az ilyen dologra a megtaláló nem tarthat igényt – áll az ügyészség közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)