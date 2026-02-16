„Az első pillanatban tudtuk” – Közel fél évszázada tart Balázs Klári és Korda György szerelme

A házasság hete alkalmából Balázs Klári és Korda György a Családi kör című műsorban beszéltek arról, mi köti össze őket immár 46 éve. A művészházaspár felidézte szerelmük hajnalát és azt is, miért nem éltek meg soha mélypontot kapcsolatukban.

Balázs Klári visszaemlékezése szerint az 1980-as közös turné hozta el az érzelmi fordulópontot. Hónapokig ismerkedtek, de az énekesnő egyből tudta, hogy ami kettejük között elkezdődött, az nem múló fellángolás. „Júniustól szeptemberig csak kerülgetett, én meg tűrtem. Éreztem, hogy nem tudunk elszakadni egymástól” – fogalmazott.

Korda György hasonló bizonyossággal emlékezett vissza az udvarlás időszakára. Esténként, amikor hazakísérte szerelmét, az elválás mindig nehéz volt. Ő azonban már akkor kimondta azt, amit mindketten éreztek: életük hátralévő részét együtt töltik majd. Úgy fogalmazott,

nem egy hosszú, bizonytalan keresés eredménye lett a házasságuk, hanem egy megkérdőjelezhetetlen, mély belső felismerés.

A műsorban szóba került az is, hogyan lehet közel fél évszázadon át harmonikus kapcsolatban élni – ráadásul a nyilvánosság előtt. Balázs Klári meglepő őszinteséggel válaszolt:

„Nem voltak valódi mélypontok. Az évek elrohantak, tele utazással, fellépéssel és közös élményekkel.” Hangsúlyozta, hogy kapcsolatukban nincs féltékenység – sem a magánéletben, sem a színpadon. „Volt, hogy a koncert után a nyakába csimpaszkodott egy női rajongója, és én mosolyogva néztem, hogy mennyire szereti őt a közönsége”

– fejtette ki.

A házaspár szerint három alapelv tartja őket össze: a humor, hiszen a nevetés oldja a feszültséget, egymás tisztelete és megbecsülése, valamint a tudatos pozitivitás, hiszen ők minden élethelyzetben a jót keresik. A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Balázs Klári és Korda György (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)