Alapjogokért Központ: Hét százalékkal vezet a Fidesz a Tisza előtt

Az Alapjogokért Központ kutatása szerint a jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati teljesítmény húzódhat meg, a Tisza Párt hátrányát viszont többek között az okozhatja, hogy a választók többsége számára „veszélyesen ismerős” baloldali mintát követ.

A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

A központ weboldalán, illetve Facebook-oldalán is elérhető kutatás szerint a pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott – ugyanakkor ezen választásra is igaz, hogy „csak a végén van vége”.

A jobboldal dinamikája mögött a biztos kormányzati teljesítmény húzódhat meg, valamint a határozott kiállás a háborúval, annak finanszírozásával, valamint az ukrán EU-tagság erőltetésével szemben.

A Tisza Párt hátrányát viszont többek között az okozhatja, hogy a választók többsége számára „veszélyesen ismerős” baloldali mintát követ: külső erőcentrumokkal – Brüsszel és Kijevvel – szövetkezik a multinacionális nagytőke érdekében, politikájában marginalizálva a stratégiai magyar szempontokat.

Az elemzésben emlékeztettek, hogy az Alapjogokért Központ 2025 októbere óta havi rendszereséggel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-becsléseit.

Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak:

a Fidesz–KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti 5 százalékpontról – a legfrissebb adatok alapján – 7 százalékpontra növelte.

A kormánypártok stabil előnye az aktuális adatfelvétel szerint is megmaradt, vagyis a Fidesz áll nyerésre, de a verseny nyitott: nem dőlhetnek hátra a kormánypártok győzelmét váró szimpatizánsok, a mobilizáció ezúttal is kulcsfontosságú feladat lesz.

A Tisza Párt támogatottsága ugyan mérsékelten ingadozik, de továbbra is számottevő, a trendek ugyanakkor arra mutatnak, hogy inkább a korábbi baloldali összefogás politikai teréből merít, és annak szavazói bázisát szervezi újra – áll az Alapjogokért Központ elemzésében.

