A Nyugat elleni orosz katonai fenyegetésről írt közös cikket a német és a brit vezérkari főnök

Véleményük szerint Moszkva egyre inkább nyugat felé helyezi katonai orientációjának súlypontját. Az orosz hadsereget „olyan módon szervezik át, hogy azzal fokozódik a konfliktus kockázata a NATO-tagországokkal” – írta a két vezérkari főnök a Die Welt német és a The Guardian brit lapokban megjelent cikkben.
„Moszkva fegyverkezése, kombinálva azzal a hajlandóságával, hogy háborút folytasson kontinensünkön, ahogy azt fájdalmasan bizonyítja Ukrajna, fokozott kockázatot mutat, amely kollektív figyelemre int bennünket” – tették hozzá.
A szerzők a katonai készültség növelésén felül szorgalmazták az európai védelmi ipar kiterjesztését.
„Ukrajna mutatja, hogy az ipari bázis kulcsfontosságú egy nagyobb háború megvívásához és megnyeréséhez” – fejtették ki.
Hangsúlyozták egyben, hogy szerintük az újrafegyverkezés „nem háborús uszítás, hanem a nemzetek felelősségteljes cselekedete lakosságuk védelme és a béke megőrzése végett”. „Az erő elrettenti az agressziót. A gyengeség vonzza azt” – tették hozzá.
A kiemelt kép illusztráció: MTI/EPA/COMPIC/Pirjo Tuominen