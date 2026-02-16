A neten hirdette az illegális elektronikus cigarettát, a NAV vitte el a 27 éves férfit

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőrei ezúttal egy közösségi portálon meghirdetett Vape-kereskedelem végére tettek pontot. Mint írták: VapSolo és más hasonló illegális elektronikus cigarettát Magyarországon nem lehet forgalmazni: ezek a termékek nem árusíthatók sem online, sem üzletekben.

A Bács-Kiskun vármegyei adóellenőrök egy közösségi portálon figyeltek fel arra a hirdetésre, ahol különböző ízesítésű, e-cigarettákat kínáltak eladásra. A revizorok 100 darabot rendeltek a 8 000 slukkos termékkínálatból, ami az előre egyeztetett címre megérkezett. Az adásvételt követően az adóellenőrök értesítették a NAV Bevetési Igazgatósága közelben várakozó pénzügyőreit, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Igazoltatták az árust, majd lefoglalták az illegális termékeket.

Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indítottak eljárást az ügyben. A 27 éves férfi több mint egymillió forint bírságra is számíthat

– áll a NAV honlapján megjelent közleményben.

A razziáról egy videófelvételt is közzétettek az adóellenőrök, melyet alább tekinthetnek meg.

Kiemelt kép forrása: NAV