Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

A büntetések súlyosítását kéri az ügyészség Czeglédy Csaba és társai ügyében

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.16. 10:42

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Súlyosabb büntetésekért fellebbezett a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség Czeglédy Csaba és társai több mint 6 milliárd forintos adócsalási ügyében – tájékoztatta Saághy Flóra szóvivő hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat Czeglédy Csaba mint a szombathelyi székhelyű Humán Operator Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője, valamint társai ellen. Őket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta.

Kapcsolódó tartalom

A Kecskeméti Törvényszék pénteken a több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottakat. Ítéletében Czeglédy Csabával szemben 7 év fegyházat szabott ki és 13 társát is szabadságvesztés büntetésre ítélte. A törvényszék 11 vádlottat – mint a bűncselekményeket bűnszervezetben elkövetőket – kizárt a feltételes szabadság lehetőségéből.

A főügyészség álláspontja szerint a vádlottakkal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabásáért jelentett be fellebbezést

– tudatta az ügyész.

Kiemelt kép: Czeglédy Csaba (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

adócsalásbüntetéskékfény Czeglédy Csaba BudapestMagyarország

Ajánljuk még

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

 