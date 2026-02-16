A büntetések súlyosítását kéri az ügyészség Czeglédy Csaba és társai ügyében

A közlemény szerint a főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat Czeglédy Csaba mint a szombathelyi székhelyű Humán Operator Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője, valamint társai ellen. Őket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta.
A Kecskeméti Törvényszék pénteken a több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottakat. Ítéletében Czeglédy Csabával szemben 7 év fegyházat szabott ki és 13 társát is szabadságvesztés büntetésre ítélte. A törvényszék 11 vádlottat – mint a bűncselekményeket bűnszervezetben elkövetőket – kizárt a feltételes szabadság lehetőségéből.
A főügyészség álláspontja szerint a vádlottakkal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabásáért jelentett be fellebbezést
– tudatta az ügyész.
Kiemelt kép: Czeglédy Csaba (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)