Venezuelában éhségsztrájkba kezdtek politika foglyok hozzátartozói

Venezuelában éhségsztrájkba kezdtek politikai foglyok hozzátartozói, miután csütörtökön ismét elhalasztották az amnesztiatörvény elfogadását. Az amnesztiatörvényt január 30-án ígérte meg amerikai nyomásra Delcy Rodríguez ideiglenes elnök, egy hónappal Nicolás Maduro elnök január 3-i elfogása után.

A hatóságok január 8-án tömeges szabadlábra helyezést ígértek, de csak lassanként engedik el a foglyokat. A Foro Penal civil szervezet szerint 431 politikai foglyot engedtek ki eddig a börtönből és 644 van továbbra is a rácsok mögött. A caracasi Zone 7 börtön előtt több sztrájkoló nő feküdt sorban a földön.

„Azt kérjük, hogy mindenkit engedjenek el, ahogy megígérték”

– mondta az egyik sztrájkoló, a 23 éves Sachare Torrez.

Szombatra virradóra tizenhét politikai foglyot engedtek el. Egy héttel korábban Jorge Rodríguez, a parlament elnöke, az ideiglenes elnök testvére a Zone 7 börtönben tett látogatásakor megígérte, hogy a törvény elfogadása után mindenkit szabadlábra helyeznek. Csütörtökön az első olvasatban már elfogadott törvény vitáját a jövő hétre halasztották, mert vita alakult ki az egyik cikk kapcsán, amely előírja, hogy a szabadlábra engedett foglyoknak tiszteletben kell tartaniuk a törvényeket.

A venezuelai hatalom számos engedményt tett Washingtonnak január 3-a után: új törvényt fogadott el a kőolajiparról, megígérte az amnesztiatörvény elfogadását és a politikai foglyok szabadlábra helyezését, igazságügyi reformot helyezett kilátásba, a héten fogadta az amerikai energiaügyi minisztert és készül az amerikai nagykövetség újranyitására.

Kiemelt kép: Delcy Rodríguez venezuelai alelnök, ügyvezető elnök (Fotó: MTI/EPA/EFE/Rayner Pena)