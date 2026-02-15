Telitalálat: csaknem két és félmilliárd forintot nyert egy szerencsés a hatos lottón

Vasárnap megtartották a hatos lottó sorsolását. Hattalálatos, vagyis telitalálatos szelvény egy darab volt, nyereménye 2 492 130 995 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 4 (négy) 10 (tíz) 22 (huszonkettő) 26 (huszonhat) 27 (huszonhét) 38 (harmincnyolc) Nyeremények: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 492 130 995 forint; 5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 395 265 forint; 4 találatos szelvény 2309 darab, nyereményük egyenként 7190 forint; 3 találatos szelvény 34 806 darab, nyereményük egyenként 2935 forint. Kapcsolódó tartalom Telitalálat: 300 millió forintot nyert egy szerencsés magyar szerda este a lottón Elvitték a nyereményt. A kiemelt kép illusztráció.