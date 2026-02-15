Műsorújság
Telitalálat: csaknem két és félmilliárd forintot nyert egy szerencsés a hatos lottón

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.15. 18:51

Szerző: hirado.hu
Vasárnap megtartották a hatos lottó sorsolását. Hattalálatos, vagyis telitalálatos szelvény egy darab volt, nyereménye 2 492 130 995 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

4 (négy)

10 (tíz)

22 (huszonkettő)

26 (huszonhat)

27 (huszonhét)

38 (harmincnyolc)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 492 130 995 forint;

5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 395 265 forint;

4 találatos szelvény 2309 darab, nyereményük egyenként 7190 forint;

3 találatos szelvény 34 806 darab, nyereményük egyenként 2935 forint.

