Telitalálat: csaknem két és félmilliárd forintot nyert egy szerencsés a hatos lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
4 (négy)
10 (tíz)
22 (huszonkettő)
26 (huszonhat)
27 (huszonhét)
38 (harmincnyolc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 2 492 130 995 forint;
5 találatos szelvény 42 darab, nyereményük egyenként 395 265 forint;
4 találatos szelvény 2309 darab, nyereményük egyenként 7190 forint;
3 találatos szelvény 34 806 darab, nyereményük egyenként 2935 forint.
A kiemelt kép illusztráció.