Szijjártó Péter: A kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába

„A magyar kormány soha nem engedi, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába" – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán vasárnap.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szombaton a Müncheni Biztonsági Konferencián újra világossá tette: csak olyan pártokkal működnek együtt, amelyek Ukrajna-pártiak.

„A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

„Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába” – írta. A miniszter a bejegyzése végén leszögezte,

„a mi válaszunk: SOHA!!!”

Ahogy erről írtunk a hirado.hu oldalán, Magyar Péter Orbán Anitával együtt utazott a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol számos, Ukrajnát támogató európai vezetővel találkozott, többek között Donald Tusk lengyel és Friedrich Merz német kormányfővel, mindkettejük pártja – a német Kereszténydemokrata Unió (CDU/CSU) és a lengyel Polgári Platform (PO) – Magyar Péterékhez hasonlóan a Manfred Weber vezette Európai Néppártban foglalnak helyet.

Magyar Péter éppen azon a napon vett részt az eseményen, amikor az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is jelen volt, aki az „A cselekvőképesek koalíciója? Hogyan garantálható Ukrajna tartós támogatása?” című panelbeszélgetésen vett részt.

Ezért a Tisza Párt elnöke ezen a programon akár kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott az ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)