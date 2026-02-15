Szemtanú is megerősítette: kábítószer lehetett Magyar Péterék hírhedté vált buliján

A Blikk által megszólaltatott szemtanú cáfolja a Tisza elnökét, aki azt mondta, nem ismerte a buli résztvevőit. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője elmondása szerint 2024 augusztusában az egyik Tisza Sziget által szervezett rendezvényt követően ment el szórakozni egykori párjával – aki állítása szerint korábban megzsarolta – egy budapesti apartmanba, ahol szavai szerint „kábítószer kinézetű anyag” is előkerült.

A Blikknek az Abdoul néven bemutatkozó férfi elmondása szerint Magyar Péterékkel a budai Lock nevű szórakozóhelyen – amely, ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, az ukrán alvilág egyik hírhedt törzshelye lehet – találkoztak, ahol a Tisza Párt zártkörű buliját tartották.

„Azonnal megláttam a tánctér közepén Magyar Pétert, ahogy ott táncikált.”

„Nem mondhatnám, hogy jól ismertük egymást, de már összefutottunk korábban többször is. Nem sokkal később odajött a társaságunkhoz köszönni valakinek Péter, aztán ott is maradt beszélgetni” – fejtette ki Abdoul a találkozó részleteit, elmondása szerint: Magyar Pétert már Vogel Evelin társaságában vette észre, akit ekkor még nem ismert, csak a későbbi híradásokból derült ki számára, kiről is van szó. „Nem sokkal később már csak négyesben iszogattunk: Magyar Péter, Evelin, egy barátnője és én. Ekkor jött az ötlet Pétertől, hogy menjünk valahová még afterozni, bulizni.”

„Mindenki benne volt, így kint az utcán próbáltam taxit keresni, de egyszer csak megállt mellettünk egy nagy fekete BMW terepjáró, kiszállt belőle egy testőrszerű fickó és mondta, hogy parancsoljunk, üljünk be. Péter beszállt előre azonnal, ekkor vált számomra világossá, hogy ez az ő embere, valami testőrféle”

– folytatta történetét Abdoul.

Eleinte egy Nagymező utcai szórakozóhelyre mentek volna tovább, de mivel zárva volt, a Nyugati téren álltak meg vacsorázni, ekkor vetődött fel az éjszaka folytatása, de mivel egy olyan hely sem jutott eszükbe, ami olyan későn nyitva lett volna. Ekkor felvetődött egy házibuli lehetősége a Nagykörúton. Érkezésük után Abdoul szerint ott is véget ért a buli, azonban csak később tudta meg, hogy egy bérelhető lakásról van szó. „Ahogy bementünk, Péter ismert ott egy férfit, azzal kezdett el beszélgetni, ő fogadott minket nagy szeretettel.”

„Amikor beléptünk a nappaliba, láttam, hogy nagyon sok pia van és egy tálcán valami fehér por. Nyilvánvaló volt számomra, hogy mi lehet az, de nem foglalkoztam vele, mert sosem éltem kábítószerrel.”

„Akkor is kifejezetten zavart, hogy ott van velem egy légtérben, így kiterítve, szabadon hagyva” – fogalmazott Abdoul, aki szerint ekkor rajtuk kívül már csak a házigazda és a testőr maradt, aki a konyhában tartózkodott és onnan vigyázott rájuk. A Blikk szerint Abdoul azt nem látta, hogy bárki is hozzányúlt volna a droghoz, mindenki csak alkoholt ivott, a piálással volt elfoglalva.

Aztán nem sokkal később Magyar Péter és Vogel Evelin bevonult a hálószobába.

„Ez az a híres szoba, aminek a fotóját pár napja mindenhol látom” – mondta Abdoul. „A társaság egy nappaliban volt, ebbe a szobába már csak ők ketten mentek be” – tette hozzá.

„Arra már nem emlékszem, hogy kijött-e valamelyikük onnan, találkoztam-e velük még az éjszaka folyamán, az azonban biztos, hogy a tálca a fehér porral eltűnt a nappaliból. Erre azért emlékszem, mert feszélyezett, hogy ott van a piák mellett”

– mesélte Abdoul, majd azzal folytatta:

„A napokban kikerült ominózus fotón aztán láttam, hogy bekerült a franciaágy mellé az asztalra, a hálószobába”.

A szemtanú ezek után már nem maradt sokáig, ivott még egyet-kettőt, majd a másik hölggyel együtt távozott, akit csak hazavitt a mulatozás után.

„Csak egyvalamit nem értek még most sem: hogy a francba kerülhetett oda egy kamera? Ki készülhetett erre?”

– tette fel a kérdést Abdoul. „Az újságokban írják, hogy jól megszervezett akció, meg hogy orosz és kínai kémszervezetek, meg hogy csapdába csalták” – mondta.

„Ez mind hülyeség, hiszen nyolc másik helyre akartunk előtte elmenni. Ez a házibuli a legeslegutolsó, nem is B-terv volt, hanem ZS-terv”

– hangsúlyozta Abdoul.

„Teljesen megdöbbentem, amikor kiderült ez az egész ügy, és bevallom, meg is ijedtem, hogy rólam is készülhetett valamilyen felvétel. Még akkor is, ha nem csináltam semmit, csak piáltam és beszélgettem. Nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége” – fejtette ki tanácstalanul Abdoul. Hont András publicista arról posztolt közösségi oldalán, hogy Magyar Péternek az esetről előadott narratívája nemzetbiztonsági szempontból is aggályos. „Vagyis: képzeljük már el, hogy nem a fortélyos Vogel Evelin akarja a zsenit tőrbe csalni, hanem valamelyik külföldi titkosszolgálat.”

„Az egész ügyet és Messiás úr hantázását nem morális és párkapcsolati szempontból kell mérlegelni, hanem a nemzetbiztonság perspektívájából.”

„Amiről az O1g-óvoda kiscsoportja azt se tudja, hogy micsoda, pont megérdemlik óvóbácsinak hősüket” – írta Hont András a Facebookon.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)