Százmillió dolláros pénzmosás: ukrán minisztert kapcsoltak le a határnál, Zelenszkij barátja az ügylet élén

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.02.15. 17:23

| Szerző: hirado.hu
Őrizetbe vették a korrupcióval vádolt Herman Haluscsenko volt energetikai, illetve igazságügyi minisztert az ország elhagyásának kísérlete során – közölte vasárnap az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) a Telegramon.

„A NABU nyomozói ma őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert az államhatár átlépése közben a Midász-ügy keretében” – közölte Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vasárnap kiadott nyilatkozatában. „A nyomozás elsődleges intézkedései folyamatban vannak, amelyeket a törvényi előírásoknak megfelelően hajtanak végre” – fűzte hozzá a hatóság.


A kiutazási tilalom alatt álló Haluscsenkót, akinek az ukrajnai energetikai szektort érintő nagyszabású korrupciós botrány kellett távoznia tisztségéből, Vitalij Hlahola újságíró szerint február 15-ére virradóra szállították le egy Varsóba tartó éjszakai vonatról.

Újabb bűncselekmény Zelenszkij környezetében

Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő a Telegramon arról írt, hogy az eddig tanúként kezelt Haluscsenko ellen már vádat is emeltek. Haluscsenko 2021-től 2025-ig vezette az energetikai tárcát, majd néhány hónapig az igazságügyi minisztériumot.


Idén november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású műveletet indítanak Midasz néven egy nagy korrupciós ügy feltárására az energetikai szektorban.

A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő barátja állt.

Nála, valamint a később lemondásra kényszerített – akkor már – igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Később közzétették a Mindics lakásában rögzített beszélgetések részleteit, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre. Tavaly novemberben a NABU Timur Mindicsnél egy házkutatás alkalmával az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC-t és bidét is talált.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/David de la Paz)

