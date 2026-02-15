Százmillió dolláros pénzmosás: ukrán minisztert kapcsoltak le a határnál, Zelenszkij barátja az ügylet élén

Őrizetbe vették a korrupcióval vádolt Herman Haluscsenko volt energetikai, illetve igazságügyi minisztert az ország elhagyásának kísérlete során – közölte vasárnap az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) a Telegramon.

„A NABU nyomozói ma őrizetbe vették a volt energiaügyi minisztert az államhatár átlépése közben a Midász-ügy keretében” – közölte Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vasárnap kiadott nyilatkozatában. „A nyomozás elsődleges intézkedései folyamatban vannak, amelyeket a törvényi előírásoknak megfelelően hajtanak végre” – fűzte hozzá a hatóság.

🇺🇦 Ex energy Minister Galushchenko was detained in the train on the way to Europe while attempting to escape from Ukraine. The arrest was requested by NABU.

NABU documents allege that Galushchenko was involved in 🇺🇦energy sector money laundering schemes organized by Zelensky 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Fy5UV6cJbI — Roberto (@UniqueMongolia) February 15, 2026



A kiutazási tilalom alatt álló Haluscsenkót, akinek az ukrajnai energetikai szektort érintő nagyszabású korrupciós botrány kellett távoznia tisztségéből, Vitalij Hlahola újságíró szerint február 15-ére virradóra szállították le egy Varsóba tartó éjszakai vonatról.

Újabb bűncselekmény Zelenszkij környezetében

Olekszij Honcsarenko ellenzéki képviselő a Telegramon arról írt, hogy az eddig tanúként kezelt Haluscsenko ellen már vádat is emeltek. Haluscsenko 2021-től 2025-ig vezette az energetikai tárcát, majd néhány hónapig az igazságügyi minisztériumot.

🚨ALERTE INFO L’agence anticorruption ukrainienne (NABU) a annoncé dimanche l’arrestation, alors qu’il tentait de quitter le pays, de l’ancien ministre de l’Énergie Gherman Galushchenko, qui a démissionné l’année dernière à la suite d’un énorme scandale de corruption. pic.twitter.com/vNodudswZ3 — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) February 15, 2026



Idén november 10-én az ukrán korrupcióellenes hatóságok bejelentették, hogy nagyszabású műveletet indítanak Midasz néven egy nagy korrupciós ügy feltárására az energetikai szektorban.

A piramis élén Timur Mindics üzletember, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő barátja állt.

Nála, valamint a később lemondásra kényszerített – akkor már – igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál, továbbá az Enerhoatom vállalatnál is házkutatásokat tartottak.

A nyomozás szerint a bűnszervezet tagjai legalább százmillió dollárt mostak tisztára. Később közzétették a Mindics lakásában rögzített beszélgetések részleteit, amelyekben korrupciós ügyletekről volt szó. Összesen ezerórányi hangfelvétel áll rendelkezésre. Tavaly novemberben a NABU Timur Mindicsnél egy házkutatás alkalmával az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC-t és bidét is talált.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/David de la Paz)