Robert Fico: Ukrajna nyomást akar gyakorolni Magyarországra, ezért késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását

„A kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját” – közölte vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett Pozsonyban.

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást.

„Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták” – mondta Fico.

„Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt”

– hangsúlyozta a szlovák kormányfő.

Robert Fico szerint ez a nyomásgyakorlás úgy néz ki, hogy „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”. Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A szlovák miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy Pozsony abban az esetben járulna hozzá Ukrajna európai integrációjához, ha Kijev minden szükséges előfeltételt teljesít. Kiemelte egyben, hogy a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.

Robert Fico mindemellett elmondta, hogy nem tudja biztosan, ki a felelős a vezeték megrongálásáért. „Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olajinfrastruktúra egy részét” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök Kassán 2025. október 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogová)