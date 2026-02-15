Robert Fico: Ukrajna nyomást akar gyakorolni Magyarországra, ezért késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást.
Kapcsolódó tartalom
„Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták” – mondta Fico.
„Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt”
– hangsúlyozta a szlovák kormányfő.
Robert Fico szerint ez a nyomásgyakorlás úgy néz ki, hogy „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”. Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.
Kapcsolódó tartalom
A szlovák miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy Pozsony abban az esetben járulna hozzá Ukrajna európai integrációjához, ha Kijev minden szükséges előfeltételt teljesít. Kiemelte egyben, hogy a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.
Robert Fico mindemellett elmondta, hogy nem tudja biztosan, ki a felelős a vezeték megrongálásáért. „Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olajinfrastruktúra egy részét” – tette hozzá.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök Kassán 2025. október 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogová)