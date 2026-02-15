Orbán Viktor: Ha a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció kormányra kerül, ki fogjak zsebelni a családokat

Vasárnap a miniszterelnök Facebook-oldalára feltett videóban azt a kérdést teszik fel: „bosszúra készül a globális nagytőke?”. 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bank- és az energiaszférából, valamint a kereskedelmi láncoktól – összesen 14 ezer 956 milliárd forintot vett el. A miniszterelnök szombati évértékelő beszédében arra hívta fel a figyelmet: „ha hagyjuk, hogy a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat”.

A videó ezután azzal folytatódik:

„2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vettünk el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól”.

„És ezt a magyar embereknek adtuk oda” – fűzték hozzá a videóban. Ezután felsorolták: ebből futja

a rezsicsökkentésre,

az új gyárakra,

a Magyar Falu programra,

a 13. és a 14. havi nyugdíjra,

a Diákhitelre,

a Munkáshitelre,

az otthonteremtésre.

Azonban a videó tanúsága szerint „mindez veszélyben forog, mert egy Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció mindent elvenne a magyaroktól, amit a nemzeti kormány odaadott”.

„Egy rossz döntés ’26-ban és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül. Erre emlékezzünk! A Fidesz a biztos választás”

– szögezték le az Orbán Viktor által megosztott videóban.

A miniszterelnök szombati évértékelő beszédében, mint arról beszámoltunk a hirado.hu oldalán, arról beszélt: „amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is” – utalt ezzel a gyerekek után járó adókedvezmény megduplázására, a családtámogatási rendszerre, az infláció megfékezésére és a kábítószer-kereskedők elleni hajtóvadászat megindítására. „Élelmiszerárstop, árfigyelő-rendszer, kötelező akciózás – mind megcsináltuk, de még nem értünk a végére” – tette hozzá.

A Tisza Párttal összefüggésben Orbán Viktor arról beszélt, a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. „A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a Brüsszeli Birodalom zászlaját, a Tisza Párt pedig egyenesen brüsszeli kreálmány” – mondta. Újdonságként említette azonban, hogy a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe.

„Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét. Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani”

– fogalmazott. Orbán Viktor kiemelte: a kormányzat a családokat támogató intézkedéseit úgy finanszírozta, hogy

2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bank- és az energiaszférából, valamint a kereskedelmi láncoktól – összesen 14 ezer 956 milliárd forintot vett el.

Ebből a forrásból idén 1922 milliárd forintot terveznek beszedni. Hangsúlyozta: ezek a cégek így sem mentek tönkre, szépen kerestek magyarországi tevékenységükön. Egy kormányváltás esetén azonban azon lennének, hogy előbb leálljanak az elvonások, majd elkezdenék „visszagyűjteni” a tőlük korábban elvett összeget – jelentette ki a miniszterelnök.

„ha hagyjuk, hogy a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a magyar családokat”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, aki arról is beszélt: a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen „a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer”, és akkor „lőttek” a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)