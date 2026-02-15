Megszólalt az MVM, így lehet igénybe venni a rezsitámogatást

Február 16-tól nyilatkozati felületeket nyit az MVM azoknak az ügyfeleknek, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek, vagy a rezsitámogatást az áramszámlájukon érvényesítenék a gáz helyett – erről ír az Index.

A portál emlékeztet, a szolgáltató online és mobilos csatornákon is biztosítja az ügyintézést, emellett minden érintett ügyfél részben előre kitöltött nyomtatványt is kap a szolgáltatótól. A határidő 2026. április 30-a – vagyis az ügyfeleknek eddig van lehetősége nyilatkozni arról, hogy érvényesíteni szeretnék az áramfogyasztásról szóló támogatást –, a kedvezmény utólag, az elszámolószámlában jelenik meg, és

felhasználási helyenként csak egyféle támogatás választható, tehát aki mondjuk a gázra szeretné felvenni a támogatást, az áramra már nem teheti ezt meg és fordítva.

Ez azért van így, mivel – ahogy az Index is írja – a nyilatkozat kitöltésénél választani kell az órák között, ha valaki több mérővel rendelkezik, a kedvezmény csak egy mérési pontra érvényesíthető. Hangsúlyozták, hogy a a korábbi bizonytalansággal ellentétben minden kiállított számlát be kell fizetni.

A kedvezmény nem marad el, de azt csak utólag, a nyilatkozat feldolgozása után, legkésőbb a 2026. május 16-át követő elszámolószámlában írják jóvá.

Ha a gázjóváírás már megtörtént, azt a nyilatkozat után az MVM sztornózza és visszaállítja az eredeti összeget – olvasható a cikkben, amely szerint ha az ügyfél nem nyilatkozik, akkor a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultsága megszűnik. Írták még azt is, hogy a jóváírás nem külön utaláson érkezik, hanem a számlaképben jelenik meg: ezt a számla harmadik oldalán a „Számlarészletező” táblázat legalján, egy külön „Támogatás” elnevezésű sorban lesz feltüntetve levont összeget.

