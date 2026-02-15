Megérkezett Budapestre az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hétfőn Orbán Viktorral is tárgyal majd

Vasárnap délután, magyar idő szerint délután fél 5 után érkezett meg Budapestre Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki szombaton részt vett müncheni biztonságpolitikai fórumon, míg vasárnap Pozsonyban tárgyalt Robert Fico szlovák kormányfővel – számolt be az érkezésről az M1 aktuális csatorna. Az amerikai diplomácia vezetője hétfőn Orbán Viktor miniszterelnökkel is megbeszélést folytat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában elmondta, hogy Marco Rubio a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyal majd Budapesten a magyar kormány tagjaival. A tárcavezető közölte: a tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. „Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, mellyel kapcsolatban megjegyezte, az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból” – tette hozzá.

A megbeszélések másik fő témaköre a magyar–amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta. A megérkezés teljes folyamata a lejátszóra kattintva tekinthető meg, az amerikai külügyminiszter 17:20-nál indul el a repülőgép lépcsőjén:

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere megérkezett Budapestre

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyilatkozik a NATO kétnapos külügyminiszteri találkozójának második napi ülése után a szervezet brüsszeli székházában 2025. április 4-én. (Fotó: MTI/AP pool/Jacquelyn Martin)